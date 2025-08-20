قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، استقرارا ملحوظا  مما يكون فرصة للمستهلك ، وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلي 62 جنيهًا بعدما كان يسجل 75 جنيهًا منذ أسابيع قليلة. 

 ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيها بعدما وصل إلى سعرها 66 جنيها أى انخفضت حوالى 4 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 78 جنيها، كما ارتفعت  أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيها للكيلو بعدما كانت تسجل 45 جنيها أى ارتفعت 5 جنيهًا،  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها
 

الفراخ الحمراء

 

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 107 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120  جنيهًا.
 
بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

.
أسعار البيض اليوم الأربعاء 

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 137 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.



تحقيق الاكتفاء الذاتي 

 من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي .


وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.


وتابع قائلا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيه.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة".

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

