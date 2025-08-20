قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر مع حكومة طوكيو

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
كتب محمود مطاوع

شهد صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، ومكتب الشئون الصناعية والعمالية التابع لحكومة طوكيو الحضرية، وذلك بحضور "يوريكو كويكي"، محافظ طوكيو.

وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلٌّ من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشين-إيتشي تاناكا، المدير العام لمكتب الشئون الصناعية والعمالية التابع لحكومة طوكيو الحضرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التعاون مع اليابان كشريكٍ تنموي، يُمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية، في ضوء الأولوية القصوى التي توليها لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تستهدف مصر أن تكون دولة رائدة إقليمياً وعالمياً في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتسق والاتجاهات الدولية في هذا الصدد.

تأتي مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر من منظور بيئي واقتصادي، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات ذات الصلة، والعمل على تحفيز الطلب في السوق ودعم تطبيقاته المختلفة، إلى جانب تبادل الزيارات وتعزيز وتطوير العلاقات التعاونية بين الطرفين في هذا المجال. 

رئيس الوزراء تيكاد ٩ الهيدروجين الأخضر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس محافظ طوكيو الطاقة الجديدة والمتجددة

