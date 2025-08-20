رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا



نتيجة تقليل الاغتراب 2025، الكلمة الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب. ، الكلمة الأكثر بحثاً على محرك البحث الشهير جوجل، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.



نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات ستظهر خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وهو ما يعني أنها من المرجح أن تظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس.



وانتهت مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025 يوم الاثنين 18 أغسطس، وبدأت يوم الخميس الماضي 14 أغسطس.

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وقال إنه من المرجح أن تظهر نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني.



رابط نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات

وتظهر نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/

