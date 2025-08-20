تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات هامة بشأن عدد من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على مناطق مختلفة.

وتأتي هذه التحذيرات بهدف توعية المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي مخاطر محتملة، خاصةً فيما يتعلق بـ حركة المرور وسلامة المواطنين.

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه الظواهر، بما في ذلك انخفاض درجات الحرارة الطفيف، والشبورة المائية على الطرق، والرياح النشطة التي قد تثير الرمال والأتربة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم الرمال المثارة إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد قد يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:



وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 25

دمياط 31 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 17

كاترين 32 15

الطور 34 27

طابا 35 28

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 31 23

السلوم 31 22

سيوة 37 23

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 30

حلايب 37 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 38 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 42 30

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 43 29

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 30

المدينة المنورة 44 31

الرياض 43 30

المنامة 39 32

أبوظبي 42 33

الدوحة 40 33

الكويت 48 33

دمشق 37 17

بيروت 31 26

عمان 32 19

القدس 31 20

غزة 31 25

بغداد 41 27

مسقط 34 30

صنعاء 22 15

الخرطوم 35 24

طرابلس 33 25

تونس 37 25

الجزائر 32 21

الرباط 27 17

نواكشوط 31 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 33 17

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 31 24

نيودلهي 33 27

جاكرتا 32 23

بكين 31 24

كوالالمبور 35 26

طوكيو 36 26

أثينا 31 21

روما 33 20

باريس 28 18

مدريد 31 17

برلين 26 14

لندن 22 13

مونتريال 20 14

موسكو 21 12

نيويورك 24 18

واشنطن 26 19

أديس أبابا 18 12