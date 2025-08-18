قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة الموجة الحارة مجدداً في أغسطس.. الأرصاد تعلن مفاجأة

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

بعد انكسار الموجة الحارة التي شهدناها الأيام الماضية، يتساءل الجميع عن احتمالية عودة الموجة الحارة من جديد خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس الجاري خاصة وأنه معروف بذروة الحر في فصل الصيف.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أغسطس الجاري، واحتمالة وجود موجة حارة جديدة قريباً، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية..

هل تعود الموجة الحارة؟

توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه قد نشهد ارتفاع فى درجات الحرارة ولكن ليس كالموجة الحارة السابقة ، خاصة فى ظل نشاط الرياح الذى يساعد على تحسن حالة الطقس خاصة خلال ساعات الليل.

الصغرى تسجل 6».. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
حالة الطقس اليوم

لا ارتفاع في درجات الحرارة

كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد  أن الأسبوع الجاري لن يشهد أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة حول القيم الصيفية المعتادة خلال تلك الفترة من العام.
 

وأكدت أن معدلات درجات الحرارة الطبيعية عادت مرة أخري، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع يستمر هذا الإنخفاض فى درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار
درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

الحرارة في القاهرة 35

أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة على القاهرة الكبري صباحا تسجل بين 34 إلى 35 درجة مئوية، والأجواء صيفية، ولكن نسب الرطوبة مستمرة، وتتجاوز ال90 إلى 95% من السواحل المطلة على البحر المتوسط، ومن 80 إلى 85% للقاهرة الكبري والوجه البحري، وبالتالي نشعر بقيم درجات حرارة أعلي بمعدل من درجتين إلى أربع درجات

أما في خلال فترة الليل فهناك نسمات هواء معتدلة بشكل كبير، مع نشاط للرياح.

درجات الحرارة غداً الثلاثاء

 

الطقس فى القاهرة العظمى 37 درجة، الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية العظمى 32 درجة، الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح العظمى 30 درجة، الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج العظمى 42 درجة، الصغرى 30 درجة.

الطقس فى قنا العظمى 43 درجة، الصغرى 30 درجة.

الطقس فى أسوان العظمى 44 درجة، الصغرى 31 درجة.

حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس اليوم درجات الحرارة غدا موجة حارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

ريبيرو والخطيب

فاركو حسم الامر.. الخطيب يعدل قراره حول رحيل ريبيرو عن الأهلي

عمره 115 مليون عام.. اكتشاف آثار ديناصور عملاق في أمريكا

عمره 115 مليون عام.. اكتشاف آثار ديناصور عملاق في أمريكا

كريستيانو

نفقة مليونية وقصر فاخر واتفاقية طلاق تسبق زواج رونالدو وجورجينا | التفاصيل الكاملة

بالصور

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد