عودة الموجة الحارة مجدداً في أغسطس.. الأرصاد تعلن مفاجأة

بعد انكسار الموجة الحارة التي شهدناها الأيام الماضية، يتساءل الجميع عن احتمالية عودة الموجة الحارة من جديد خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس الجاري خاصة وأنه معروف بذروة الحر في فصل الصيف.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أغسطس الجاري، واحتمالة وجود موجة حارة جديدة قريباً، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية..

هل تعود الموجة الحارة؟

توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه قد نشهد ارتفاع فى درجات الحرارة ولكن ليس كالموجة الحارة السابقة ، خاصة فى ظل نشاط الرياح الذى يساعد على تحسن حالة الطقس خاصة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

لا ارتفاع في درجات الحرارة

كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد أن الأسبوع الجاري لن يشهد أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة حول القيم الصيفية المعتادة خلال تلك الفترة من العام.



وأكدت أن معدلات درجات الحرارة الطبيعية عادت مرة أخري، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع يستمر هذا الإنخفاض فى درجات الحرارة.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

الحرارة في القاهرة 35

أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة على القاهرة الكبري صباحا تسجل بين 34 إلى 35 درجة مئوية، والأجواء صيفية، ولكن نسب الرطوبة مستمرة، وتتجاوز ال90 إلى 95% من السواحل المطلة على البحر المتوسط، ومن 80 إلى 85% للقاهرة الكبري والوجه البحري، وبالتالي نشعر بقيم درجات حرارة أعلي بمعدل من درجتين إلى أربع درجات

أما في خلال فترة الليل فهناك نسمات هواء معتدلة بشكل كبير، مع نشاط للرياح.

درجات الحرارة غداً الثلاثاء

الطقس فى القاهرة العظمى 37 درجة، الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية العظمى 32 درجة، الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح العظمى 30 درجة، الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج العظمى 42 درجة، الصغرى 30 درجة.

الطقس فى قنا العظمى 43 درجة، الصغرى 30 درجة.

الطقس فى أسوان العظمى 44 درجة، الصغرى 31 درجة.