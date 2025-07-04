حمو بيكا عن قرار الاعتزال: فيه مفاجآت جاية قريب

علق حمو بيكا علي قرار اعتزاله بعد رحيل الفنان أحمد عامر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك





ونشر حمو بيكا فيديو وعلق قائلاً:"أولاً: الله يرحم أخويا وحبيبي (أحمد عامر) ويسكنه فسيح جناته.





إحنا بنشوف الكلام اللي بيتكتب، وناس كتير بتسأل: “هو بيكا بيعتزل؟!”

الحقيقة إن الكلام ده مش مضبوط ومفيش أي نية للاعتزال لا دلوقتي ولا قريب.





حمو بيكا شغّال على حاجات جديدة قوية جداً، وفي مفاجآت جاية قريب هتفرّح كل جمهوره اللي دايمًا بيقف معاه وبيسنده.. إحنا مكملين بيكم وليكم، ومش بنهتم ولا بنرد على الشائعات، لكن حب الناس واهتمامها هو اللي خلانا نوضح.. شكرًا على دعمكم اللي مبيخلصش

صديقة أحمد عامر

نشرت صديقة الفنان الراحل أحمد عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه بعض تفاصيل حياته الشخصية.

وقالت صديقة أحمد عامر: "أقولكم سر عن أحمد، تعرفوا إنه عمره ما شرب حتى سيجارة؟ ولا حط في بقه أي حاجة غلط، وكان دايما بيقولي نفسه يعتزل المجال ده، مكنش بيغني جنب راقصة، ولو طلعت رقاصة على المسرح كان بيسيب المكان ويمشي فورا، أقسم بالله العظيم مش بكدب.

وأضافت: كان محترم جدا ومبيحرجش حد، وكل الناس كانوا عنده حبايب قلبه، أي حد يقابله يقوله ده حبيب قلبي، اللي بيقولوا امسحوا أغانيه، هو فعلا كان نفسه يبطل الشغل ده من زمان، امسحوا أغانيه يا جماعة، احترموا رغبته.

فارس حميدة: هنعمل فلوس وشهرة ولكن هييجي الموت

نشر الفنان المعتزل فارس حميدة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعى فيه الفنان الراحل أحمد عامر كما وجه رسالة الى عدد من المطربين الشعبيين.

وقال فارس حميدة :"رسالتي لـ إخواتي الفنانين إن هي دي الدنيا اللي بنجري وراها، الموت اللي أنت ناسيه ومسحول ورا التريندات، هنعمل فلوس وشهرة ولكن هييجي الموت ومش هتاخد غير عملك الصالح.

وأضاف فارس حميدة: مش هتاخد في الكفن لا الشهر، ولا الفلوس، ولا الأرقام اللي حققتها، الموت مش بيفرق بين كبير وصغير.. اتعظوا يا أهل الفن، إن شاء الله أحمد عامر يكون ليه عمل صالح وإن ربنا ينجيه.