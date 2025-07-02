حمو بيكا يعلن حذف أغاني أحمد عامر من قناته على يوتيوب

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا ، عن حذف جميع أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك عقب وفاته، في لفتة إنسانية عبّر من خلالها عن حزنه ودعواته للراحل بالرحمة والمغفرة.

ونشر بيكا ، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" منشورًا قال فيه: "تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. ونتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل من تعاون مع أحمد في ديو أن يقوم بحذف أغانيه.. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعًا."

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر ، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك : “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.