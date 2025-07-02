بدأ من تحت السلم.. من هو المطرب الراحل أحمد عامر ؟

جاء خبر وفاة الفنان أحمد عامر كالصاعقة على الوسط الفني وتحديدا مبدعى الغناء الشعبى وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نقل على أثرها إلى المستشفى.

ودفعت وفاة أحمد عامر عددا كبيرا من نجوم الغناء الشعبي أن يتفاعلوا مع الحدث معربين عن أحزانهم بعد رحيل واحد من المبدعين ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الراحل.

أعمال أحمد عامر

قدم أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

وقدم أحمد عامر عددا من الحفلات الغنائية مع الفنان محمود الليثى وقدم أيضا عددا من الأغانى مع المطرب الشعبي رضا البحراوي منها أغنية “ناس”.

أول أجر لـ أحمد عامر

كشف أحمد عامر فى تصريحات سابقة له عن أول أجر حصل عليه فى مسيرته الفنية قائلا : “أول أجر خدته كان 50 و40 و30 جنيها، أنا يعتبر مبدأتش السلم من أوله، أنا بدأت من تحت السلم”.

وكان قد احتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

آخر كلمات أحمد عامر

وكانت آخر كلمات كتبها أحمد عامر على فيسبوك قائلا : بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة، دعواتكم بالشفاء العاجل".

عانى أحمد عامر من أزمة صحية شديدة عقب انتهاء حفل خاص به مما تسبب فى نقلة الى المستشفى ليرحل عن عالمنا.

وفاة أحمد عامر

وأعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر منذ قليل.

ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يارب العالمين”.