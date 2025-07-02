قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنفيذ حال استمرار عدوان إسرائيل.. مصادر أمريكية تكشف عن خطة إيرانية في مضيق هرمز
وزير النقل يتابع خارطة تنفيذ الخط السادس للمترو وتوطين صناعة القطارات
انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
وزيرا الطيران والصحة يتفقدان عيادات الحجر الصحي وأجهزة إزالة الرجفان القلبي المستحدثة بالمطار
قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة
التضامن تمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع
ننشر ضوابط التحويل من المدارس العربي للغات والعكس
إيران تكشف عن أضرار فادحة في فوردو النووي.. وتصريحات أمريكية متضاربة
كامل الوزير يبحث مع "ألستوم" الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي
شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الفريق
بدأ من تحت السلم.. من هو المطرب الراحل أحمد عامر ؟
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدأ من تحت السلم.. من هو المطرب الراحل أحمد عامر ؟

أحمد عامر
أحمد عامر
أحمد إبراهيم

جاء خبر وفاة الفنان أحمد عامر كالصاعقة على الوسط الفني وتحديدا مبدعى الغناء الشعبى وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نقل على أثرها إلى المستشفى.

ودفعت وفاة أحمد عامر عددا كبيرا من نجوم الغناء الشعبي أن يتفاعلوا مع الحدث معربين عن أحزانهم بعد رحيل واحد من المبدعين ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الراحل. 

أعمال أحمد عامر 

قدم أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

وقدم أحمد عامر عددا من الحفلات الغنائية مع الفنان محمود الليثى وقدم أيضا عددا من الأغانى مع المطرب الشعبي رضا البحراوي منها أغنية “ناس”. 

أول أجر لـ أحمد عامر 

كشف أحمد عامر فى تصريحات سابقة له عن أول أجر حصل عليه فى مسيرته الفنية قائلا : “أول أجر خدته كان 50 و40 و30 جنيها، أنا يعتبر مبدأتش السلم من أوله، أنا بدأت من تحت السلم”.

وكان قد احتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

آخر كلمات أحمد عامر 

وكانت آخر كلمات كتبها أحمد عامر على فيسبوك قائلا : بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة، دعواتكم بالشفاء العاجل".

عانى أحمد عامر من أزمة صحية شديدة عقب انتهاء حفل خاص به مما تسبب فى نقلة الى المستشفى ليرحل عن عالمنا. 

وفاة أحمد عامر 

وأعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر منذ قليل.

ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون  اخويا احمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يارب العالمين”.

الفنان أحمد عامر أحمد عامر وفاة أحمد عامر أعمال أحمد عامر أغانى أحمد عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب «شرح علل الترمذي» بمشاركة كبار العلماء

علي جمعة

كيف وُلد التقويم الهجري وانضبط الزمان بنور النبوة؟.. علي جمعة يوضح

الجامع الأزهر

اليوم.. هيئة كبار العلماء تختتم شرح "علل الترمذي" في احتفالية كبرى بالجامع الأزهر

بالصور

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا: لقيت ميسي راسمني على ضهره ..صور

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره

جنرال موتورز تستدعي 40 ألف سيارة شيفروليه بسبب مشكلة في الفرامل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

هوندا تستدعي أكثر من 65 ألف مركبة بسبب عيب خطير

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد