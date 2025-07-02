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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اعتزال حمو بيكا الفن قريبا .. ما علاقة أحمد عامر ؟

حمو بيكا وأحمد عامر
حمو بيكا وأحمد عامر
أحمد إبراهيم

حالة من الجدل الواسع أثارها مؤدى المهرجانات حمو بيكا بين جمهوره بعد الحديث عن رحيل الفنان أحمد عامر مما تسبب فى توجيه له عدد من الانمتقادات من جانب متابعين الذين يحثونه على الاعتزال. 

وقال أحد متابعى حمو بيكا : "طيب ما تعمل بكده وأنت لسه قدامك فرصة ترجع من الطريق بتاعك"، ليرد عليه مؤدى المهرجانات قائلًا: "في أقرب فرصة بإذن الله، الصبر".

صديقة أحمد عامر 

نشرت صديقة الفنان الراحل أحمد عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه بعض تفاصيل حياته الشخصية.

وقالت صديقة أحمد عامر : "أقولكم سر عن أحمد، تعرفوا إنه عمره ما شرب حتى سيجارة؟ ولا حط في بقه أي حاجة غلط، وكان دايما بيقولي نفسه يعتزل المجال ده، مكنش بيغني جنب راقصة، ولو طلعت رقاصة على المسرح كان بيسيب المكان ويمشي فورا، أقسم بالله العظيم مش بكدب.

وأضافت: كان محترم جدا ومبيحرجش حد، وكل الناس كانوا عنده حبايب قلبه، أي حد يقابله يقوله ده حبيب قلبي، اللي بيقولوا امسحوا أغانيه، هو فعلا كان نفسه يبطل الشغل ده من زمان، امسحوا أغانيه يا جماعة، احترموا رغبته.

فارس حميدة : هنعمل فلوس وشهرة ولكن هييجي الموت

نشر الفنان المعتزل فارس حميدة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعى فيه الفنان الراحل أحمد عامر كما وجه رسالة الى عدد من المطربين الشعبيين.

وقال فارس حميدة :"رسالتي لـ إخواتي الفنانين إن هي دي الدنيا اللي بنجري وراها، الموت اللي أنت ناسيه ومسحول ورا التريندات، هنعمل فلوس وشهرة ولكن هييجي الموت ومش هتاخد غير عملك الصالح.

وأضاف فارس حميدة : مش هتاخد في الكفن لا الشهر، ولا الفلوس، ولا الأرقام اللي حققتها، الموت مش بيفرق بين كبير وصغير.. اتعظوا يا أهل الفن، إن شاء الله أحمد عامر يكون ليه عمل صالح وإن ربنا ينجيه.

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