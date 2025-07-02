إيمي سمير غانم تستعيد الذكريات بصورة لوالدتها رفقة رجاء الجداوي وميرفت أمين

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي والفنانة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز في الصورة من الأرشيف.

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم قلق متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و كتبت أيمي سمير غانم:دعاء الضيق اللهم لا رب لي سواك أساله حاجتي ولا قادر علي قضاء حاجتي الا انت ففرج عني و استجب لدعائي انك انت القريب المجيب.

وكان قد كشف الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم طفلة ثانية أطلق عليها اسم والدته.



وكتب حسن الرداد على فيسبوك:"لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .

الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد ❤️،اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".



إيمي سمير غانم كانت في الشهور الأخيرة من حملها، حيث أكد زوجها الفنان حسن الرداد في مارس الماضي أن زوجته حامل بمولودهما الثاني، دون الكشف عن نوع الجنين، متمنيًا أن يرزقهما الله بمولود سليم ومعافى.





وفي تصريحات سابقة، أوضح حسن الرداد أنه اختار اسم “فادي” لابنه الأول تيمّنًا بشقيقه الراحل، وإذا رزق بفتاة، فسيطلق عليها اسم “فادية” نسبةً لوالدته الراحلة.





رغم ظروف الحمل، شاركت إيمي في تصوير مسلسل “عقبال عندكم”، الذي يُعد عودتها للدراما بعد غياب طويل منذ آخر أعمالها الدرامية “عزمي وأشجان”.