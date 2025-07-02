إدوارد وابنه يكشفان رحلتهما الفنية مع إسعاد يونس

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يوم الأحد المقبل الفنان إدوارد وابنه مارك والموزع الموسيقي أحمد عادل والمنتج ياسر الحريري والمطربة كارو في سهرة فنية مميزة.

ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة بمشاركة عدد من الوجوه الفنية الشابة والعلامات الموسيقية المعروفة، في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.

وتشهد الحلقة ظهورًا خاصًا لنجل الفنان إدوارد، مارك إدوارد، الذي يتحدث عن تجربته الفنية وذكرياته مع والده، ويشارك الحضور أداءً غنائيًا مميزًا أظهر فيه موهبته الموسيقية الواعدة.

كما تتألق الفنانة الصاعدة كارو خلال الحلقة، وتقدم مجموعة من الأغاني التي تحظي علي إعجاب الجمهور، بإشراف موسيقي من الموزع أحمد عادل، الذي تحدث عن كواليس الأعمال التي جمعته بكل من كارو ومارك.

وتشهد الحلقة أيضًا حضور المنتج الموسيقي ياسر الحريري، الذي يتناول دور الإنتاج في دعم المواهب الشابة ومشاركته في تقديم لون موسيقي جديد يمزج بين المعاصر والأصيل.

الحلقة مليئة بالمفاجآت واللحظات المؤثرة، حيث يستعرض الضيوف كواليس التعاون بينهم، ويتحدثوا عن خطط مستقبلية لأعمال فنية مشتركة، مؤكدين على أهمية دعم الأجيال الجديدة من الفنانين.

كما يتحدث إدوارد عن بعض الأسرار الخاصة ويكشف عن كواليس وأسرار لأول مرة.

إدوارد يتحدث عن محمد سامي

من ناحية أخرى أشاد الفنان إدوارد بالمخرج محمد سامي لمنحه شخصية “بوشكاش” في مسلسل إش إش مع الممثلة مي عمر، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وقال إدوارد في لقاء تلفزيوني على نجوم اف إم، أن المخرج محمد سامي طلب منه ترك شعره ولحيته، وقال له أنه سوف يقدمه في شخصية جديدة عليه تماما، وهو ما حدث بالفعل.

استضافت لينة الطهطاوي، الفنان إدوارد عبر برنامج «كلاكيت» على «نجوم إف إم»، للحديث عن أعماله الفنية، وقال إدوارد إنه لا يحب كوميديا الإفيهات، موضحًا: «أحلى كوميديا في الحياة هي كوميديا الموقف، وأتذكر أن المخرج خيري بشارة أخبرني في بداياتي الفنية إنني أقدم كوميديا عالمية تسمى (كوميديا الريأكشن)، وهي النوع الذي يمكن أن يفهمه أي شخص، في أي مكان في العالم».