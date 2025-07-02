كارول سماحة تشارك لحظات مميزة مع ابنتها في ديزني لاند

نشرت الفنانة كارول سماحة ، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة ابنتها خلال زيارتهما إلى ديزني لاند.

وظهرت كارول ، وهي تستمتع بأجواء المرح والأنشطة الترفيهية برفقة ابنتها، وعلّقت على الصور قائلة: "مع حب حياتي.

وأعلنت الفنانة كارول سماحة ، عن إضافة عرض ثالث لمسرحيتها الاستعراضية “كله مسموح” .

وكتبت كارول سماحة ، منشورا عبر حسابها بموقع فيس بوك، قالت فيه: مهرجان بيت الدين في لبنان عاد إلى المسار الصحيح، وبسبب الطلب الشعبي يسعدنا أن نعلن أنه سيتم إضافة عرض ثالث لـ كله مسموح يوم 23 يوليو القادم.

وأعلنت الفنانة كارول سماحة، العودة إلى عملها واستئناف مسرحيتها “كله مسموح” ، وبالرغم دخولها فى حالة حزن واكتئاب بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفي إلا انها قررت أن تستكمل عملها بشكل طبيعي لأن هذا الأمر كان وصيته لها قبل وفاته.