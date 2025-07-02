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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق الدورة الـ20 لمعرضها الدولي للكتاب الاثنين المقبل

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أ ش أ

أكدت مكتبة الإسكندرية استعدادها لإطلاق الدورة الـ20 من معرضها الدولي للكتاب الاثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.


وقال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد - في بيان اليوم /الأربعاء/ - "إن شخصية المعرض لهذا العام وزير الخارجية المغربي السابق والمفكر الكبير محمد بن عيسى، أحد أعضاء مجلس أمناء المكتبة السابقين، والذي رحل عن عالمنا في مارس 2025". 


وأضاف "أن المكتبة تحرص عند تنظيم المعرض على تواجد أقوى دور النشر في مصر والوطن العربي وتستمر فعالياته حتى 21 يوليو، كما تحرص كذلك على توفر أحدث الإصدارات داخل أروقة المعرض". 


وتابع "أن معرض هذا العام يشارك فيه حوالي 78 دور نشر مصرية وعربية، وقد تم تخصيص جناحًا للطفل يضم أكتر من 15 دور نشر متخصصة في طبع ونشر كتب الأطفال، كما تم تخصيص جناح للكتب القديمة والنادرة والخاص بسور الأزبكية".


ويُقام على هامش المعرض برنامج ثقافي يقدم وجبة ثقافية مميزة للجمهور، والذي يشتمل على مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز 215 فعالية ثقافية يتحدث فيها ما يقارب من 800 متحدث ومحاضر، ويُشارك فيه بالتوازي مع مقر المكتبة الرئيسي بالإسكندرية كل من: بيت السناري بحي السيدة زينب، وقصر خديجة بحلوان. 


ويشتمل برنامج هذا العام عددًا من المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما تتنوع محاوره وتشمل محاور اجتماعية لدعم الشباب والمرأة والطفل، ومحاور ثقافية تتناول موضوعات تراثية وشعرية وأدبية وتكنولوجية ونفسية ورياضية. 


وفي السياق، أوضح الدكتور أحمد زايد أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية ببرنامجها الثقافي بشكل مكثف؛ بما لهم من تواجد رائع على الساحة الإبداعية المصرية والعربية، ويقدم البرنامج الثقافي ورش عمل للتدريب على فنون السرد بمختلف أنواعه، ويقدم كذلك عروضًا علمية وترفيهية وفلكلورية على ساحة بلازا مكتبة الإسكندرية. 


يذكر ان المعرض يشهد هذا العام توزيع جوائز مسابقة القراءة الكبرى التي أطلقتها المكتبة، وتقام احتفالية توزيع الجوائز عصر يوم 17 يوليو وسط حضور عدد من الكتاب والمفكرين والمثقفين.


وتشارك المكتبة هذا العام بمجموعة من الإصدارات المتنوعة والتي يبلغ عددها 33 عنوانًا جديدًا من الكتب، والكتالوجات، والدوريات، والمجلات، والكراسات، وكتيبات سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" التي وصل عددها حتى الآن إلى 80 كتيبًا، بالإضافة إلى رصيد إصداراتها من الـ1109 عناوين. 


ومن أبرز العناوين الجديدة، كتاب "الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة: دراسة سوسيولوجية للتقاطعات الراهنة" الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية، وكتاب "حجر رشيد..استعادة لغة قدماء المصريين" الصادر عن مركز دراسات الخطوط، والعدد السابع من دورية "علوم المخطوط" الصادرة عن مركز ومتحف المخطوطات، والعدد الثالث من دورية "قبطيات سكندرية" الصادرة عن مركز الدراسات القبطية.


كما تشمل العناوين الجديدة، وكراسة "السرد المصري في العقد الأول من الألفية الثالثة" الصادرة عن مختبر السرديات، ومجلة "ذاكرة مصر (العدد 56)" الصادرة عن المكتب الفني بمكتب مدير المكتبة، وكتالوج "أحمد عبد الوهاب..في حرم السكون" الصادر عن إدارة المعارض والمقتنيات الفنية، وكتاب "أعمال ندوة زكي نجيب محمود..الفيلسوف الأديب" الصادر عن قطاع التواصل الثقافي، وكتيب "حسن فتحي..مهندس الهوية المعمارية المصرية"، و"رسالة في التسامح..فولتير" من سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب.
 

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الهيئة المصرية العامة للكتاب اتحاد الناشرين المصريين والعرب

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