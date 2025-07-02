الله يرحمه ويحسن إليه.. تامر حسني يودع أحمد عامر بكلمات مؤثرة

نعى تامر حسني زميله الفنان أحمد عامر، الذي وافته المنية مؤخرًا، وعبّر عن حزنه ودعائه للراحل.

ونشر حسني عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" قائلًا:"الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله، ونسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر ، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

ماذا قال أحمد عامر في آخر منشور له على فيسبوك:

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :“بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.