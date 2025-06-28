إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

تحقق النيابة العامة بالشيخ زايد في بلاغ الفنان تامر حسني ضد تيك توكر لانتقاده فيلمه الجديد "ريستارت".

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد تفيد بتحرير الفنان تامر حسني محضرًا ضد تيك توكر بالشيخ زايد حيث حضر محامٍ وكيلًا عن تامر حسني، وأبلغ بتضرر موكله من حساب "تيك توك" يحمل اسم “أحمد أبو عادل”، لتوجيهه نقدًا بأقوال غير مقبولة والادعاء بتقديم الفنان محتوى تافهًا، مشيرًا إلى فيلم "(ريستارت) المعروض حاليًا بالسينمات، وقدّم المحامي فيديوهات تدعم أقواله وأكد قيام المتهم بإغلاق الحساب.

وتكثف الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.