شكرا على اللي عملته.. سارة وفيق تشكر تامر حسني لمساندته لها في وفاة والدتها

عبرت المخرجة سارة وفيق، عن امتنانها لمساندة الفنان تامر حسني لها، في وفاة والدتها، بدون الطلب منه.

وكتبت سارة وفيق رسالة شكر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام تضمنت: “في حياتنا بيعدي ناس كتير بس قليل قوي اللي بيبانوا في الشدة قبل الفرح، عاوزة اقول كلمه في حق اخ سندني من غير ما اطلب، في أصعب لحظة في عمرى وقت ما فقدت أمي وقلبي بينزف من الحزن لقيت سند وضهر حقيقي، الأخ اللي ما خلفتهوش أمي لكن ربنا خلاه جنبي وماسابنيش وقت الوجع اللي مايتوصفش، شكرا علي اللي عملته معايا اللي عمره ما هيتنسي، ولا هيتوصف بكلمات اخويا الغالي تامر حسني”.

ليرد عليها الفنان تامر حسني قائلا: “أختي الغالية أهلك أهلي ربنا يصبرك وينصرك ويحققلك كل أحلامك و مبروك نجاح فيلمك رقم استثنائي يا ساره، افرحي بيه وافرحي إن فيلمك من ٣ أيام، دخل ضمن ال ١٠ أفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية وفي ٤ أسابيع فقط ولسه مكمل يارب كل يوم في ازدياد وهتوصلي لسه لأبعد، من كدة عشان قلبك جميل وانسانة مجتهدة”.

أحدث أعمال سارة وفيق

وكان آخر أعمال المخرجة سارة وفيق هو فيلم ريستارت ، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر والدول العربية، وحيث تعاون جديد مع الفنان تامر حسني، منذ أن قدما معًا فيلم مش أنا وتاج.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.