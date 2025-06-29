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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يكشف عن موعد طرح أحدث ألبوماته

تامر حسني
تامر حسني
تقى الجيزاوي

كشف الفنان تامر حسني عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “لينا معاد”والذى من المقرر طرحه شهر يوليو المقبل.

ونشر تامر حسني بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وكتب معلقا: “فتحولي عينكم كدة واستعدوا جدا استجابة لطلبكم انشاءالله سيتم اصدار ألبوم لينا معاد يوم ١٠ يوليو القادم اوامر يا حبايب قلبي”.

تامر حسني وفيلم ريستارت

وكان عبر النجم تامر حسني عن سعادته الكبيرة بطرح فيلم «ريستارت» بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى، مؤكدًا أن فريق العمل بذل مجهودًا ضخمًا على مدار فترة التصوير.

وأضاف تامر حسني، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المُذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "إحنا تعبنا جدًا في الفيلم وربنا يكرمنا إن شاء الله، وكل الناس كانت بتسأل: يا ترى هتدخلوا العرض راكبين إيه؟ فقولتلهم هندخل تومناية سوا، كلنا كفريق واحد، أنا بحب فريق العمل جدًا، وتعاملنا كلنا بروح حلوة، وده اللي كنا بنعيشه طول فترة التصوير".

وكشف تامر حسني سر  تعاونه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، في أغنية ضمن أحداث الفيم، قائلاً: "رضا نجم شعبي كبير، وأنا بحبه من زمان، وكنا بنتكلم نعمل حاجة مع بعض، وحسيت إنه أنسب صوت للأغنية دي، وربنا كرمنا. هو فنان صوته جميل ومميز جدًا".

وتحدث تامر حسني عن حفلته الأخيرة، ممازحًا: "الحفلة الأخيرة دي ما كانتش حفلة، كانت فرح! إحنا وعدنا الناس إننا نعمل حاجة مختلفة تمامًا، وأنا دايمًا بحب أفاجئ الجمهور. الناس وقفت جنبنا سنين، وده أقل واجب نقدمه ليهم، الجمهور يستحق إننا نتعب ونشتغل على كل تفصيلة ونطلع بره المألوف.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

فيلم ريستارت ابطال فيلم ريستارت تامر حسني

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