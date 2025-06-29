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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدعيلكم من كل قلبي.. تامر حسني يشكر الأطباء المساهمين في عمليات ابنه

تامر حسني
تامر حسني
يارا أمين

وجه الفنان تامر حسني، الشكر للأطباء الذين أجروا العمليات الدقيقة لابنه آدم، بعدما استقرت حالته.

وكتب تامر حسني رسالة شكر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "الحقيقة أحب أشكر من كل قلبي كل من ساهم في عمليات آدم ابني ابتداء من الدكتور الكبير الأب المحترم، عمر عبد العزيز، والدكتور الكبير المحترم اللي ماسبناش ثانية مصطفى جاد، والدكتورة الكبيرة الأم
أميرة إدريس، بدعيلكم من كل قلبي يارب متشوفوش غير كل خير في حبايبكم إنتوا وكل الناس يارب، شكراً شكراً شكراً".

أزمة آدم تامر حسني

وحرص تامر حسني، على طمأنة  متابعيه عبر فيسبوك وإنستجرام، معبّرًا عن شكره الكبير لكل من تواصل ودعا لابنه، ومشيرًا إلى أن حالة الطفل الآن مستقرة، وإنه قد غادر العناية المركزة في بعض الأحوال
يذكر أن، آدم تامر حسني، قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة سبقتها أعراض بسيطة (ارتفاع خفيف بالحرارة)، ثم انفجار في الزائدة الدودية، مما استدعى إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين، ليدخل بعدها إلى العناية المركزة مجددًا بسبب مضاعفات ما بعد العملية، لا يزال يرقد فيها حتى الآن.

تامر حسني آدم إنستجرام دكتور آدم تامر حسني انفجار في الزائدة

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