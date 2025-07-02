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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صديقة الفنان الراحل أحمد عامر تكشف سرا خطيرا عنه .. ما هو ؟

أحمد عامر
أحمد عامر
أحمد إبراهيم

نشرت صديقة الفنان الراحل أحمد عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه بعض تفاصيل حياته الشخصية. 

وقالت صديقة أحمد عامر : "أقولكم سر عن أحمد، تعرفوا إنه عمره ما شرب حتى سيجارة؟ ولا حط في بقه أي حاجة غلط، وكان دايما بيقولي نفسه يعتزل المجال ده، مكنش بيغني جنب راقصة، ولو طلعت رقاصة على المسرح كان بيسيب المكان ويمشي فورا، أقسم بالله العظيم مش بكدب.

وأضافت: كان محترم جدا ومبيحرجش حد، وكل الناس كانوا عنده حبايب قلبه، أي حد يقابله يقوله ده حبيب قلبي، اللي بيقولوا امسحوا أغانيه، هو فعلا كان نفسه يبطل الشغل ده من زمان، امسحوا أغانيه يا جماعة، احترموا رغبته.

فارس حميدة : هنعمل فلوس وشهرة ولكن هييجي الموت

نشر الفنان المعتزل فارس حميدة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعى فيه الفنان الراحل أحمد عامر كما وجه رسالة الى عدد من المطربين الشعبيين.

وقال فارس حميدة :"رسالتي لـ إخواتي الفنانين إن هي دي الدنيا اللي بنجري وراها، الموت اللي أنت ناسيه ومسحول ورا التريندات، هنعمل فلوس وشهرة ولكن هييجي الموت ومش هتاخد غير عملك الصالح.

وأضاف فارس حميدة : مش هتاخد في الكفن لا الشهر، ولا الفلوس، ولا الأرقام اللي حققتها، الموت مش بيفرق بين كبير وصغير.. اتعظوا يا أهل الفن، إن شاء الله أحمد عامر يكون ليه عمل صالح وإن ربنا ينجيه.

نجوم الفن ينعون أحمد عامر 

من ناحية أخرى حرص عدد من نجوم الغناء الشعبي على وداع المطرب الراحل أحمد عامر الذى وفاته المنية اثر تعرضه الى أزمة صحية شديدة واسفرت عن دخوله المستشفى.

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين نعوا أحمد عامر هو الفنان أحمد شيبة الذى كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “البقاء لله والدوام لله، في وفاة أخويا وصاحبي الغالي أحمد عامر، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

طارق الشيخ 

بينما كتب طارق الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "والله العظيم وجعت قلبى عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبى أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

وكتب حسن شاكوش عبر فيسبوك: "أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، هتوحشنى أووووى يا اخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

سعد الصغير 

أما كتب سعد الصغير عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم أمين يا رب العالمين، ربنا يرحمك يا رب هتبقى فى مكان أحسن، ولسه فى عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شايلك حاجة حلوة، اللهم آمين، في الجنة يا حبيبى".

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

بينما كتب عصام صاصا عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا أحمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين ”.

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