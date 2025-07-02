حمو بيكا ينعى أحمد عامر: برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة

نعى المطرب الشعبي حمو بيكا، الفنان الراحل أحمد عامر بعد وفاته إثر تدهور حالته الصحية.

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

حمو بيكا ينعي أحمد عامر

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرّضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيك توك

وكان قد احتفل أحمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.