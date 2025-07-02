طارق الشيخ ينعى أحمد عامر: وجعت قلبي عليك

نعى الفنان طارق الشيخ، المطرب الشعبي أحمد عامر الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكتب طارق الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "والله العظيم وجعت قلبى عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبى أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

طارق الشيخ على فيسبوك

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرّضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيك توك

وكان قد احتفل أحمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.