قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
اللواء رأفت الشرقاوي عن 30 يونيو: الشعب المصري رفض اختطاف الدولة
توك شو| استقرار الذهب والعملات ..وارتفاع في درجات الحرارة..وتصعيد في غزة
أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تقول.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها
ما كنش قصدي.. عامل محارة ينهي حياة نجله ويدعي وفاته بالمنوفية
المؤتمر: بيان 3 يوليو سيظل رمزا لاسترداد الوطن وتصحيح المسار السياسي
حزب التجمع يعلن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ
صحة غزة: 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
برلماني: بيان 3 يوليو لحظة تاريخية أنقذت مصر واستعادت كرامة الدولة وأزاحت حكم الإخوان
الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ "السيسي" التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

اعتزل إنت.. علاقة وفاة أحمد عامر باعتزال حمو بيكا

اعتزال حمو بيكا
اعتزال حمو بيكا
كريم ناصر

حالة من الجدل الواسع أثارها مؤدى المهرجانات حمو بيكا بين جمهوره بعد الحديث عن رحيل الفنان أحمد عامر مما تسبب فى توجيه له عدد من الانتقادات من جانب متابعين الذين يحثونه على الاعتزال. 

وقال أحد متابعى حمو بيكا : "طيب ما تعمل بكده وأنت لسه قدامك فرصة ترجع من الطريق بتاعك"، ليرد عليه مؤدى المهرجانات قائلًا: "في أقرب فرصة بإذن الله، الصبر".

نشرت صديقة الفنان الراحل أحمد عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه بعض تفاصيل حياته الشخصية.

وقالت صديقة أحمد عامر : "أقولكم سر عن أحمد، تعرفوا إنه عمره ما شرب حتى سيجارة؟ ولا حط في بقه أي حاجة غلط، وكان دايما بيقولي نفسه يعتزل المجال ده، مكنش بيغني جنب راقصة، ولو طلعت رقاصة على المسرح كان بيسيب المكان ويمشي فورا، أقسم بالله العظيم مش بكدب.

وأضافت: كان محترم جدا ومبيحرجش حد، وكل الناس كانوا عنده حبايب قلبه، أي حد يقابله يقوله ده حبيب قلبي، اللي بيقولوا امسحوا أغانيه، هو فعلا كان نفسه يبطل الشغل ده من زمان، امسحوا أغانيه يا جماعة، احترموا رغبته.

حمو بيكا اعتزال حمو بيكا مطربي المهرجانات احمد عامر وفاك احمد عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

بوتين وترامب

بوتين يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع ترامب.. اليوم

جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة

لتعزيز الحوار بين الثقافات.. موسكو تستضيف حفل إطلاق جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة

اكتشاف أثري كبير

«عمره 80 ألف عام».. اكتشاف أثري في الإمارات يعيد كتابة تاريخ البشر الأوائل

بالصور

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد