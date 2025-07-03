اعتزل إنت.. علاقة وفاة أحمد عامر باعتزال حمو بيكا

حالة من الجدل الواسع أثارها مؤدى المهرجانات حمو بيكا بين جمهوره بعد الحديث عن رحيل الفنان أحمد عامر مما تسبب فى توجيه له عدد من الانتقادات من جانب متابعين الذين يحثونه على الاعتزال.

وقال أحد متابعى حمو بيكا : "طيب ما تعمل بكده وأنت لسه قدامك فرصة ترجع من الطريق بتاعك"، ليرد عليه مؤدى المهرجانات قائلًا: "في أقرب فرصة بإذن الله، الصبر".

نشرت صديقة الفنان الراحل أحمد عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه بعض تفاصيل حياته الشخصية.

وقالت صديقة أحمد عامر : "أقولكم سر عن أحمد، تعرفوا إنه عمره ما شرب حتى سيجارة؟ ولا حط في بقه أي حاجة غلط، وكان دايما بيقولي نفسه يعتزل المجال ده، مكنش بيغني جنب راقصة، ولو طلعت رقاصة على المسرح كان بيسيب المكان ويمشي فورا، أقسم بالله العظيم مش بكدب.

وأضافت: كان محترم جدا ومبيحرجش حد، وكل الناس كانوا عنده حبايب قلبه، أي حد يقابله يقوله ده حبيب قلبي، اللي بيقولوا امسحوا أغانيه، هو فعلا كان نفسه يبطل الشغل ده من زمان، امسحوا أغانيه يا جماعة، احترموا رغبته.