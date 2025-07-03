قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أندريه سيلفا: شقيق جوتا بدأ من بورتو وختم رحلته على الأسفلت
عفاريت الأسفلت.. القبض على سائقي 3 سيارات نقل ثقيل عرضوا حياة المواطنين للخطر بأكتوبر| فيديو
جمعهما الحب وفرقهما الموت.. وفاة سيدة بعد رحيل زوجها بـ3 أيام في طنطا
وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
بدء اجتماع ممثلي الأحزاب المشاركة في قائمة انتخابات الشبوخ
وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيل
قمة الازدواجية.. محمد علي رزق يعلق على وصية أحمد عامر بمسح أغانيه
الصحة اللبنانية: قتـ يل و3 جرحى إثر غارة إسرائيلية على سيارة في خلدة قرب مطار بيروت
حازم إمام يعلن انتهاء دور لجنة التخطيط بالزمالك وتعيين يانيك فيريرا مديرًا فنيًا جديدًا
بيسكوف: بوتين وترامب يجريان حاليًا محادثة هاتفية
ملابسات شروع طالبة ثانوية عامة في إنهاء حياتها بالطالبية بسبب الامتحانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب تهميشها.. أزمة بين نقابة البيطريين واتحاد المهن الطبية

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن تضامنها التام مع كافة نقاباتها الفرعية بالمحافظات، فيما يتعلق يالأزمة التي تسببت فيها رئاسة اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم بين عضويته نقابة البيطريين، وذلك بعد تعمد الأخيرة تجاهل البيطريين وفرعياتها في الدعوة إلى الاجتماع التحضيري لعمومية الاتحاد والمقرر انعقاده غدا الجمعة.

وقالت نقابة البيطريين في بيان لها، إنه نظراً لعدم إرسال دعوات رسمية من اتحاد المهن الطبية لحضور الاجتماع التحضيري والمزمع انعقاده يوم الجمعة 4 يوليو 2025، على الرغم من إرسالها إلى رؤساء الاتحادات الفرعية ونقابات فرعية أخرى تابعة لاتحاد المهن الطبية، فإنها "تطالب رئاسة الاتحاد باعتذار رسمي".

 أزمة بين البيطريين والمهن الطبية 

ويعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم كل من (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين) اجتماعا تحضريا مع روساء النقابات العامة والفرعية الممثلين بالاتحاد، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالجمعية العمومية العادية المقرر لها شهر أغسطس القادم.

وأشارت البيان: "لتدارك ذلك الأمر، قام أمين صندوق الاتحاد، بإرسال دعوات الحضور إلى النقابة العامة عبر تطبيق "الواتساب" قبل موعد الاجتماع بـ 48 ساعة فقط، وأرسلها أمين عام الاتحاد بالطريقة ذاتها قبل موعد الاجتماع بـ 24 ساعة فقط".

وأضافت نقابة البيطريين، "أنهم أرسلوا هذه الرسالة حتى تقوم النقابة العامة بتوجيهها إلى النقابات الفرعية، وهذا ليس من اختصاصها، علاوة على أنه وقت غير كافٍ على الإطلاق نظرا لأنه اجتماعا عاديا وليس طارئا، هذا على الرغم من أن الدعوات محررة بتاريخ 24 يونيو 2025، وبدون توقيع رسمي".

وأردف البيان: كما أن "البروتوكول يقتضي صدور الدعوة من رئيس الاتحاد شخصيًا بوصفه الراعي للاجتماع، وما حدث مخالف للأصول المتبعة والبروتوكول واللوائح المنظمة لذلك، لأنه من الطبيعي أن يتم إرسال الدعوات من رئيس الاتحاد، أو الأمين العام قبل الاجتماع بوقت كاف، حتى يتسنى لنا الحضور ودراسة جدول الأعمال".

وشدد البيان: بناءً على ذلك، تعلن نقابة البيطريين وجميع النقابات الفرعية رفضها لهذا الموقف، مع الاحتفاظ بالحضور المكثف وغير المسبوق للأطباء البيطريين في الجمعية العمومية القادمة، وحق الرد على ذلك التهميش المتعمد سيكون واضح بقوة وكثافة في تلك الجمعية.

كان مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، قد قرر في 17 يونيو الماضي، الدعوة لعقد جمعية عمومية فى الأول من أغسطس القادم.

وحدد مجلس الاتحاد في الدعوة، أهم البنود التي تهم أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر أن يتم مناقشتها، والتي جاءت كالتالي:

  • مناقشة زيادة المعاشات
  • دعم وتطوير مشروع العلاج
  • تطوير جهاز الدمغة الطبية
  • مناقش ميزانيات الاتحاد عن أعوام 2022 - 2024 (في حال ورودها من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون)

وأكد مجلس الاتحاد، أنه في هذا الإطار تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال تقارير الميزانيات عن الأعوام السابقة.

كما دعا المجلس الأعضاء لحضور ورشة عمل “لتطوير مشروع العلاج” في الأول من يوليو الجاري.

النقابة العامة للأطباء البيطريين اتحاد نقابات المهن الطبية الجهاز المركزي للمحاسبات زيادة المعاشات الدكتور مجدي حسن نقابة البيطريين الدكتور أسامة عبد الحي أطباء الأسنان الأطباء البشريين الأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر ينعى الفقيه القانوني الدكتور علي الغتيت

عاشوراء

هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط دون تاسوعاء؟.. الإفتاء توضح

الصيام

هل يجوز ترك صيام يوم تاسوعاء؟.. الإفتاء توضح

بالصور

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

فيديو

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد