بسبب تهميشها.. أزمة بين نقابة البيطريين واتحاد المهن الطبية

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن تضامنها التام مع كافة نقاباتها الفرعية بالمحافظات، فيما يتعلق يالأزمة التي تسببت فيها رئاسة اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم بين عضويته نقابة البيطريين، وذلك بعد تعمد الأخيرة تجاهل البيطريين وفرعياتها في الدعوة إلى الاجتماع التحضيري لعمومية الاتحاد والمقرر انعقاده غدا الجمعة.

وقالت نقابة البيطريين في بيان لها، إنه نظراً لعدم إرسال دعوات رسمية من اتحاد المهن الطبية لحضور الاجتماع التحضيري والمزمع انعقاده يوم الجمعة 4 يوليو 2025، على الرغم من إرسالها إلى رؤساء الاتحادات الفرعية ونقابات فرعية أخرى تابعة لاتحاد المهن الطبية، فإنها "تطالب رئاسة الاتحاد باعتذار رسمي".

أزمة بين البيطريين والمهن الطبية

ويعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم كل من (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين) اجتماعا تحضريا مع روساء النقابات العامة والفرعية الممثلين بالاتحاد، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالجمعية العمومية العادية المقرر لها شهر أغسطس القادم.

وأشارت البيان: "لتدارك ذلك الأمر، قام أمين صندوق الاتحاد، بإرسال دعوات الحضور إلى النقابة العامة عبر تطبيق "الواتساب" قبل موعد الاجتماع بـ 48 ساعة فقط، وأرسلها أمين عام الاتحاد بالطريقة ذاتها قبل موعد الاجتماع بـ 24 ساعة فقط".

وأضافت نقابة البيطريين، "أنهم أرسلوا هذه الرسالة حتى تقوم النقابة العامة بتوجيهها إلى النقابات الفرعية، وهذا ليس من اختصاصها، علاوة على أنه وقت غير كافٍ على الإطلاق نظرا لأنه اجتماعا عاديا وليس طارئا، هذا على الرغم من أن الدعوات محررة بتاريخ 24 يونيو 2025، وبدون توقيع رسمي".

وأردف البيان: كما أن "البروتوكول يقتضي صدور الدعوة من رئيس الاتحاد شخصيًا بوصفه الراعي للاجتماع، وما حدث مخالف للأصول المتبعة والبروتوكول واللوائح المنظمة لذلك، لأنه من الطبيعي أن يتم إرسال الدعوات من رئيس الاتحاد، أو الأمين العام قبل الاجتماع بوقت كاف، حتى يتسنى لنا الحضور ودراسة جدول الأعمال".

وشدد البيان: بناءً على ذلك، تعلن نقابة البيطريين وجميع النقابات الفرعية رفضها لهذا الموقف، مع الاحتفاظ بالحضور المكثف وغير المسبوق للأطباء البيطريين في الجمعية العمومية القادمة، وحق الرد على ذلك التهميش المتعمد سيكون واضح بقوة وكثافة في تلك الجمعية.

كان مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، قد قرر في 17 يونيو الماضي، الدعوة لعقد جمعية عمومية فى الأول من أغسطس القادم.

وحدد مجلس الاتحاد في الدعوة، أهم البنود التي تهم أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر أن يتم مناقشتها، والتي جاءت كالتالي:

مناقشة زيادة المعاشات

دعم وتطوير مشروع العلاج

تطوير جهاز الدمغة الطبية

مناقش ميزانيات الاتحاد عن أعوام 2022 - 2024 (في حال ورودها من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون)

وأكد مجلس الاتحاد، أنه في هذا الإطار تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال تقارير الميزانيات عن الأعوام السابقة.

كما دعا المجلس الأعضاء لحضور ورشة عمل “لتطوير مشروع العلاج” في الأول من يوليو الجاري.