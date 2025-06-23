المركزي للتنظيم والإدارة يستعد للتعاقد مع 4760 طبيبا بيطريا.. التفاصيل كاملة

التقى النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، اليوم الإثنين، لبحث واستعراض بعض الملفات التي تهم الأطباء البيطريين وعلى رأسها ملف التعيينات الجديدة.

وقالت البيطريين في بيان لها، إنه سيتم التعاقد مع عدد (4760) طبيب بيطري خلال الفترة القادمة، بعقود سنوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من قبل جهاز التنظيم والإدارة والآن بانتظار موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن تلك الوظائف.

تعيينات جديدة للأطباء البيطريين

وبحسب نقيب البيطريين - فقد وعد رئيس الجهاز بإبلاغ النقابة العامة بموافقة رئيس مجلس الوزراء فور إصدارها بموجب خطاب رسمي بذلك.

وفيما يتعلق بالقضايا والأحكام الصادرة لصالح الأطباء البيطريين، أشار البيان إلى أنه يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بشأن تنفيذ تلك الأحكام من خلال جهاز التنظيم والإدارة وبعد العرض على وزارة المالية لأخذ الموافقات الخاصة بها.

ولفت البيان إلى أنه يوجد عدد من الأحكام تم ارسالها لوزارة العدل، التي شكلت لجنة لدراسة آليات وطريقة تنفيذ تلك الأحكام وننتظر الانتهاء من عمل تلك اللجنة.

وفيما يخص الملفات الجماعية للأطباء البيطريين، أوضح البيان، أنه يتم التنسيق مع النقابة والجهاز لتناول تلك الملفات والتعامل معها.

وبشأن أى شكاوى فردية تتم متابعتها والاستفسار عنها، عبر منظومة الشكاوي المتواجدة بالموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، ووفقا لآليات العمل، فيتم الرد على كل شكوى وفقا لطبيعتها.

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على فتح قنوات اتصال بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الفترة القادمة.

وتقدم النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بخالص الشكر والتقدير للمهندس حاتم نبيل، لحسن الاستقبال، واستجابته للتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين ومهنة الطب البيطري.

وأكد المهندس حاتم نبيل، على أهمية الطب البيطري وضرورة سد عجز أعداد الأطباء البيطريين، كما أكد إدراكه لأهمية مفهوم الصحة الواحدة، والدور الأساسي للطب البيطري فيه.

وأعرب النقيب العام عن تطلعه لمزيد من التواصل والتعاون خلال الفترة القادمة.