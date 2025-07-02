رسميا.. الحكومة توافق على تخصيص 4763 وظيفة للأطباء البيطريين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور، مجدي حسن، عن الموافقة على طلب النقيب العام لشغل عدد ( 4763) وظيفة للأطباء البيطريين، بنظام التعيين، بدلا من نظام الاستعانة.

وقد جاء ذلك بحسب بيان للنقابة بعد لقاء المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونقيب البيطريين، وبالتنسيق مع رئاسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تعيينات جديدة للبيطريين

وأشار البيان إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على التعيين بدلا من الاستعانة، وخاطب بذلك الشأن مجلس الوزراء، الذى بدوره خاطب وزارة المالية للموافقة على تدبير النواحي المالية.

وأعرب النقيب العام الدكتور مجدي حسن، عن خالص شكره للاستجابة السريعة من رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كان قد التقى النقيب العام للأطباء البيطريين، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يوم الإثنين 23 يونيو الماضي، لبحث واستعراض بعض الملفات التي تهم الأطباء البيطريين وعلى رأسها ملف التعيينات الجديدة.

وقالت البيطريين في بيان لها حينها، إنه سيتم التعاقد مع عدد (4760) طبيبا بيطريا خلال الفترة القادمة، بعقود سنوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من قبل جهاز التنظيم والإدارة وبانتظار موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن تلك الوظائف.

وبحسب نقيب البيطريين - فقد وعد رئيس الجهاز بإبلاغ النقابة العامة بموافقة رئيس مجلس الوزراء فور إصدارها بموجب خطاب رسمي بذلك.

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على فتح قنوات اتصال بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الفترة القادمة.

وتقدم الدكتور مجدي حسن، بخالص الشكر والتقدير للمهندس حاتم نبيل، لحسن الاستقبال، واستجابته للتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين ومهنة الطب البيطري.

وأكد المهندس حاتم نبيل، أهمية الطب البيطري وضرورة سد عجز أعداد الأطباء البيطريين، كما أكد إدراكه لأهمية مفهوم الصحة الواحدة، والدور الأساسي للطب البيطري فيه.

وأعرب النقيب العام عن تطلعه لمزيد من التواصل والتعاون خلال الفترة القادمة.