الزراعة تنفذ 431 قافلة بيطرية مجانية لعلاج 235 ألف رأس حيوان وطائر في 393 قرية بمايو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد نفذت خلال شهر مايو الماضي، 431 قافلة بيطرية مجانية، لدعم صغار المربين في 393 قرية على مستوى الجمهورية، قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج والتحصين لأكثر من 235 ألف رأس حيوان وطائر.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بالتوسع في تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وتحسين الصحة الحيوانية، وضمن جهود الوزارة لتقديم الخدمات البيطرية المجانية في القرى والمناطق النائية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار "الأقنص" إلى أن إجمالي ما تم تقديمه من خدمات علاجية ووقائية خلال هذه القوافل بلغ 118,731 حالة حيوان، شملت: 35,770 رأسًا تم رشها ضد الطفيليات الخارجية، 35,833 رأسًا تم تجريعها لمكافحة الطفيليات الداخلية، و21,270 حالة تم فحصها وعلاجها في مجال الباطنة وأمراض الدواخل، فضلا عن إجراء 614 عملية جراحية بيطرية، إضافة إلى 7,244 حالة تم التعامل معها في مجال الأمراض التناسلية.

وتابع رئيس الهيئة أن أعمال القوافل شملت أيضا تقديم خدمات لقطاع الدواجن، حيث تم فحص وعلاج 117,125 طائرًا، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين إنتاجية قطاع الدواجن والحفاظ على الأمن الغذائي.

الخدمات البيطرية المجانية

وأوضح الأقنص أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز الخدمات البيطرية المجانية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية البيطرية على مستوى القرى والنجوع، مشيدًا بتعاون المحافظات والوحدات المحلية في تسهيل عمل القوافل وتوفير الدعم اللازم لتنفيذه.