زراعة شريحة جلدية حرة لطفل مصاب بتهتك شديد في القدم بالأقصر

في إنجاز جديد يُسجل لفريق جراحة التجميل بمستشفى حورس التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، نجح الفريق الطبي في إجراء أول عملية زراعة شريحة جلدية حرة Free Flap لطفل مصاب بتهتك شديد وكسور مركبة بالقدم اليسرى، وذلك باستخدام تقنيات الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة.

وكان المستشفى قد استقبل طفلاً يعاني من هرس شديد وفقدان بالجلد والأوتار مع وجود كسور متعددة ومركبة بعظام القدم اليسرى، وعلى الفور تم التعامل الفوري مع الحالة، حيث أُجريت سلسلة من التنظيفات الجراحية الدقيقة للأنسجة المصابة بقسم جراحة التجميل، إلى جانب تثبيت الكسور بالتنسيق مع قسم العظام.

وبعد إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة، قرر الفريق الطبي أن الحالة تستدعي إجراء عملية زراعة شريحة جلدية حرة (Free Flap)، وهو إجراء جراحي متقدم يُنفذ لأول مرة داخل مستشفى حورس التخصصي، وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل تكامل وتعاون الفرق الطبية.

شارك في تنفيذ العملية فريق جراحة التجميل دكتور محمد فاروق – استشاري جراحات التجميل ودكتور علي محمود علي – أخصائي جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية والدكتور محمد توفيق – أخصائي جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية



والدكتور وئام جمال – أخصائي جراحة التجميل ودكتور صفوت اليماني – طبيب مقيم والدكتور محمد محمود خميس – طبيب مقيم

ويأتي هذا النجاح في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية للارتقاء بخدمات الجراحات الدقيقة والتخصصية داخل مستشفياتها، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى بمحافظة الأقصر.