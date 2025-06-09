تحويل المتغيبين للشئون القانونية.. وكيل صحة الأقصر يتابع الحجر الصحي بالمطار

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر اليوم الإثنين، جولة مرورية على الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي.

ياتى ذلك وفقا لخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بمتابعة المنشآت الصحية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قام وكيل صحة الأقصر بمتابعة انتظام سير العمل.

كما قام بالمرور على مكتب صحة البياضيه وتابع تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية للأطفال، وأيضاً تم المرور علي وحدة المطاعية لمتابعة السجلات وتواجد الأطقم الطبية وتم تحويل المتغيبين للشئون القانونية.

وتابع " أبو العطا " أعمال فرقة المبادرات الرئاسية بالموقف خلف السكة الحديد لمتابعة إنتشار الفرق الطبية وتفقد الخدمات المقدمة ، وذلك في إطار الحرص الكامل على سلامة المواطنين والسعى المستمر لتقديم خدمات طبية وضمان وصولها خلال أجازة العيد.