رفع 30 طن قمامة وتراكمات بأرمنت في الأقصر

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تمكن مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، اليوم من رفع 30 طن قمامة وتراكمات بقريتي الرزيقات والرياينة، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة.



وشدد رئيس مدينة أرمنت أحمد الهواري - في بيان - على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لمركز وقرى أرمنت ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق، مؤكدًا مواصلة إدارة النظافة والتجميل بالمركز بأعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومي.



ومن ناحية أخري، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت إزالة في المهد لمبني علي أرض زراعية، والتحفظ علي مواد البناء بناحية الرزيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين.