فى ثالث أيام العيد.. أخ يقتل شقيقه بالأقصر

أقدم شاب على قتل أخيه الأكبر بجنوب الأقصر فى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، وذلك بسبب تعاطى المخدرات.

كان مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بوصول "أ ر ع" 35 سنة، عامل باليومية، جثة هامدة إلى مستشفى طيبة التخصصي، إثر إصابته بكسر في الجمجمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الجريمة وتبين بالتحريات الاولى أنه حدثت مشاجرة فجر اليوم بينه وبين شقيقه الأصغر ويدعى "ع ر ع" 32 سنة عاطل ويتعاطى المخدرات حيث قام بضرب شقيقه الأكبر بواسطة "ماسورة مياه" على رأسه مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف حاد وتم نقله على إثرها إلى المستشفى جثة هامدة .

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.