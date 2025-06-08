مدير فرع الأقصر للتأمين الشامل تتفقد سير العمل بالمستشفيات| صور

تفقدت الدكتورة رحاب عبدالوهاب، مدير عام فرع الأقصر لهيئة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، عددًا من مستشفيات المنظومة في المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى.

وشملت الجولة تفقد مستشفى الكرنك الدولي، حيث تابعت سير العمل في قسم الغسيل الكلوي، مؤكدة على أهمية تقديم خدمات غسيل الكلى بجودة عالية للمرضى.



وشملت الجولة، تفقد مجمع الأقصر الدولي، حيث تابعت سير العمل في قسم الطوارئ، مؤكدة على أهمية تقديم خدمات الطوارئ بجودة عالية وسرعة الاستجابة للمرضى مؤكدة أهمية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى وتقديم خدمات غسيل الكلى بجودة عالية للمرضى.

وشمل المرور تفقد سير العمل في مستشفى حورس، مؤكدة علي ضرورة تيسير الحصول على الخدمات في المستشفيات التابعه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم الخدمات الطبية لكافه للمرضى، مشيرة إلي أهمية الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.

وأشادت بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المستشفيات، مثمنة دورهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى خلال الإجازة.

يأتي هذا المرور في إطار حرص هيئة التأمين الصحي الشامل على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في جميع المستشفيات التابعة للمنظومة.