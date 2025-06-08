الطرق والكباري:انفصال جزئي مفاجئ في طريق إسنا / الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر اليوم حدوث انفصال جزئي مفاجئ محدود بالطبان الترابي بطريق إسنا / الأقصر الزراعي الغربي عند مدخل طريق أرمنت /الواحات.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة اتخاذ كافة إجراءات الصيانة العاجلة والطارئة وتأمين سلامة المرور في هذه المنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والوحدة المحلية بارمنت لتامين سلامة مستخدمي الطريق

وتم الدفع بمعدات الاصلاح وفرق الصيانة والتنسيق مع هندسة ري أرمنت للبدء في عملية إلاصلاح الناتج عن حدوث دوائر انزلاق لجسر ترعة أصفون نتيجة أعمال التكريك.