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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة معاشات الأطباء.. تفاصيل قرار المهن الطبية المنتظر

أرشيفية - عملة مصرية فئة 200 جنيه
أرشيفية - عملة مصرية فئة 200 جنيه
الديب أبوعلي

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والذي يضم نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، الدعوة لعقد جمعية عمومية في الأول من أغسطس القادم.

زيادة المعاشات للأطباء 

وحدد مجلس الاتحاد خلال اجتماع له، أهم البنود التي تهم أعضاء الجمعية العمومية ومن المقرر أن يتم إدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية، والتي جاءت كالتالي:

  • مناقشة زيادة المعاشات للأعضاء.
  • دعم وتطوير مشروع العلاج.
  • تطوير جهاز الدمغة الطبية.
  • مناقش ميزانيات الاتحاد عن أعوام 2022 - 2024 (في حال ورودها من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون).

وأكد مجلس الاتحاد، أنه في هذا الإطار تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال تقارير الميزانيات عن الأعوام السابقة.

كما دعا المجلس الأعضاء لحضور ورشة عمل "لتطوير مشروع العلاج" فى الأول من يوليو القادم.

كانت الأمانة العامة للاتحاد الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، أعلنت تحويل المعاشات عن شهر يونيو 2025 لأعضاء النقابات الأربعة وورثتهم اعتباراً من ظهر يوم الأحد الماضي، بجميع البنوك. 

وأكدت الأمانة العامة، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع بلغ 137.343 ألف عضواً، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 181 مليون جنيه.

صرف معاشات المهن الطبية 

ويصرف المعاش في الخامس عشر من كل شهر، ويحول على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد (الأهلي – مصر – الإسكندرية) بقيمة 1500 جنيه على أن يقوم العضو الأساسي بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

وأرسلت إدارة النظم والمعلومات بالاتحاد أكثر من 100 ألف رسالة للأعضاء على أرقام هواتفهم المسجلة لدى إدارة المعاشات للتنويه عن صرف المعاش اليوم.

وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد، أنه فى إطار العمل على زيادة معاش الأعضاء يدرس المجلس عمل دراسة اكتوارية في ظل المدخلات والمخرجات المالية للاتحاد، وإعداد تقرير عن مدى إمكانية هذه الزيادة وقيمتها حفاظاً على استمرارية صندوق الإعانات والمعاشات.

وأشارت إلى أنه قد تم رفع قيمة المعاش مرتين بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، الأولى في يوليو 2023م والتي تم رفع المعاش فيها من 1000 إلى 1350 جنيه، والثانية في يوليو 2024م من 1350 إلى 1500 جنيه، وعلى الرغم من ضعف قيمة الزيادة مع الظروف الاقتصادية الحالية إلا أن المعاش يكلف صندوق المعاشات حوالي 181 مليون جنيه شهرياً بما يزيد على 2.172 مليار جنيه (اثنين مليار ومائة واثنين وسبعون مليون جنيه) سنوياً بعد هذه الزيادة.

وأشارت الأمانة العامة، إلى عدد المستفيدين من المعاش شهرياً قد بلغ ما يزيد على 127 ألف مستفيد من الأعضاء والأسر مع زيادة متوقعة لعدد الأعضاء المستحقين للمعاش حوالى 7000 عضو سنوياً.

جدير بالذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية يصرف معاشاً لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

  • استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.
  • خطاب من أحد بنوك “مصر - الأهلي - الإسكندرية” بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جار أو توفير).
  • صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
  • يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتي - القاهرة.
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