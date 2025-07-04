البيطريين غاضبة.. ورئيس اتحاد المهن الطبية يرد: لا استثناءات لأحد

أكد رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور أسامة عبد الحي، حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من جميع أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الممثلة للاتحاد، وهي: (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين)، مشددًا على "احترامه وتقديره الكامل لكل رؤساء النقابات الفرعية المنتمية لهذه النقابات دون استثناء".

كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، أعلنت عن تضامنها التام مع كافة نقاباتها الفرعية بالمحافظات، فيما يتعلق يالأزمة التي تسببت فيها رئاسة اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم بين عضويته نقابة البيطريين، وذلك بعد تعمد الأخيرة تجاهل البيطريين وفرعياتها في الدعوة إلى الاجتماع التحضيري لعمومية الاتحاد والمقرر انعقاده الجمعة.

اجتماع اتحاد المهن الطبية

وقالت نقابة البيطريين في بيان لها، إنه نظراً لعدم إرسال دعوات رسمية من اتحاد المهن الطبية لحضور الاجتماع التحضيري والمزمع انعقاده اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، على الرغم من إرسالها إلى رؤساء الاتحادات الفرعية ونقابات فرعية أخرى تابعة لاتحاد المهن الطبية، فإنها "تطالب رئاسة الاتحاد باعتذار رسمي".

فيما أوضح رئيس الاتحاد، أن ما صدر مؤخرًا من ملابسات أو أخطاء لم يكن إلا خطأً إداريًا بحتًا، لا يعكس بأي حال من الأحوال أي تمييز أو تقليل من شأن أي طرف من أطراف المنظومة النقابية، مؤكدًا أن "الجميع يحظى بنفس القدر من الاحترام والتقدير".

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف والعمل المشترك، تحت راية واحدة، وهي خدمة أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الأربع، والحفاظ على مقدرات الاتحاد ومكتسباته.

واختتم أن اتحاد نقابات المهن الطبية سيظل مظلةً موحدة لجميع النقابات الأعضاء، داعيًا إلى تجاوز أي خلافات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الصالح العام.

ويعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم كل من (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين) اجتماعا تحضريا مع روساء النقابات العامة والفرعية الممثلين بالاتحاد، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالجمعية العمومية العادية المقرر لها شهر أغسطس القادم.

كان مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر في 17 يونيو الماضي، الدعوة لعقد جمعية عمومية في الأول من أغسطس القادم.

وحدد مجلس الاتحاد في الدعوة، أهم البنود التي تهم أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر أن يتم مناقشتها، والتي جاءت كالتالي:

مناقشة زيادة المعاشات

دعم وتطوير مشروع العلاج

تطوير جهاز الدمغة الطبية

مناقش ميزانيات الاتحاد عن أعوام 2022 - 2024 (في حال ورودها من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون)

وأكد مجلس الاتحاد، أنه في هذا الإطار تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال تقارير الميزانيات عن الأعوام السابقة.

كما دعا المجلس الأعضاء لحضور ورشة عمل “لتطوير مشروع العلاج” في الأول من يوليو الجاري.