طرق دفع فاتورة المياه إلكترونيا عبر الموبايل 2025

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة طرق دفع فواتير المياه إلكترونيا عبر الهاتف المحمول، في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والمجهود.

وتعد خدمة سداد فاتورة المياه من أبرز الخدمات التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما ساعد في تقليل التكدس أمام شركات المياه وتجنب انقطاع الخدمة أو تراكم المديونيات.

ووفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا المالية، عدة وسائل رقمية تتيح للمواطنين سداد الفواتير إلكترونيا من المنزل، باستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة أو الموقع الرسمي.

تطبيق 125 لدفع فواتير المياه

يعد تطبيق “125-HCWW” من أبرز التطبيقات الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهو متاح مجانا على أجهزة الأندرويد وIOS.

ويمكن استخدام التطبيق باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق 125 من Google Play أو App Store.

إنشاء حساب باستخدام البيانات الشخصية.

اختيار شركة المياه التابع لها المستخدم بحسب محل السكن.

إدخال رقم السداد الإلكتروني المدون على الفاتورة.

ظهور قيمة الفاتورة، مع إمكانية سدادها باستخدام بطاقات الائتمان أو المحافظ الإلكترونية.

تطبيقات بديلة للدفع الإلكتروني

بجانب تطبيق 125، وفرت الشركة القابضة عددا من البدائل التي تسهل عملية دفع فواتير المياه إلكترونيا، من بينها:

تطبيق فوري

تطبيق خالص

تطبيق أمان

تطبيق سهل (يعمل فقط في القاهرة والإسكندرية)

الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يتيح إدخال رقم العداد أو رقم السداد الإلكتروني لإتمام الدفع.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه باستخدام رقم العداد عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابعة للمنطقة الجغرافية.

إدخال رقم العداد المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

الضغط على “بحث”.

ظهور بيانات الفاتورة كاملة، تشمل الاستهلاك والمبلغ المستحق وتاريخ الإصدار.

تطبيق “قراءتي” لمعرفة استهلاك المياه

أطلقت الشركة القابضة تطبيق “قراءتي” لتمكين المواطنين من إدخال قراءات العدادات بأنفسهم ومتابعة استهلاكهم الشهري بدقة، وذلك عبر الخطوات التالية:

تحميل تطبيق “قراءتي” من متجر التطبيقات.

اختيار المنطقة الجغرافية التابع لها المستخدم.

إدخال اسم المشترك كما هو مدون على الفاتورة.

الضغط على زر “بحث” لعرض تفاصيل الاستهلاك والفاتورة.

خدمات إلكترونية تواكب التطور الرقمي

تأتي هذه الحلول الإلكترونية ضمن خطة الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الأساسية، بما يضمن سهولة الوصول إليها دون عناء أو تأخير.

وساهمت هذه الخطوات في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين كفاءة التحصيل داخل شركات المياه، إلى جانب تقليل الأخطاء البشرية في تسجيل الفواتير.