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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث مع نائب وزير الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور ممثلي وزارة المالية والقيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة ووزارة الإسكان ، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة بهدف تحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية الاحتياجات المستقبلية والتى من شأنها دعم الطاقات اليومية من مياه الشرب المخصصة للمحافظة .

وذلك في إطار اللقاءات الدورية الرامية، إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة الدراسات الفنية والتمويلية ووضع عدد من الحلول العاجلة اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها، حيث وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل والبدء فى تنفيذ الأعمال .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، خلال الإجتماع علي ضرورة توفير قطعة أرض لإنشاء محطة مياه رئيسية بمنطقة أبو رواش بطاقة أجمالية ٢٥٠ الف م٣ ، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولي منها بطاقة  ١٥٠ ألف م٣ لحل مشكلة الإنقطاعات وضعف الضغوطات التي تعاني منها بعض المناطق بمحافظة الجيزة .

كما وجه المحافظ ، بضرورة بحث سبل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطة صرف صحي وصناعي معالج بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بطاقة ٢٠ الف م٣ كمرحلة أولي ، بما يضمن ملاءمة التصميمات وطاقات التشغيل مع احتياجات المصانع للمساهمة في تحسين خواص جودة المياه وتعزيز النشاط الصناعي وخدمة المستثمرين .

وكلف المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة سحب عينات من نواتج صرف المصانع لتحديد أنواع الملوثات إلى جانب حصر عدد المصانع المنتجة الفعلية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش .

كما وجه المحافظ ، بدراسة تكلفة عمليات المعالجة المبدئية لكل متر مكعب طبقآ لنشاط كل مصنع ومدي امكانية الاستفادة من المياه المعالجة المنتجة بخطوط ري المنطقة الأستثمارية بأبو رواش لتعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

كما كلف المحافظ ، استشاريي المحافظة بسرعة إعداد المقايسات والتصميمات اللازمة لروافع وخطوط الطرد والانحدار ومحطة الآبار الجديدة، وتغيير خط الاسبستوس كمرحلة أولي .

وثمّن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، التنسيق الدوري بين محافظة الجيزة ووزارتي الإسكان والمالية  والجهات المنفذة، مؤكدًا أن هذا التناغم يسهم بفاعلية في الارتقاء بالبنية الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من المشروعات الجاري تنفيذها بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين ، مشيرًا إلى أن تطوير خدمات المياه والصرف الصحي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحفيز النمو الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المحافظة.


وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تضم ممثلي المحافظة ، وممثلي  وزارة المالية ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنسيق كافة الامور الفنية وتجهيز مستندات الطرح اللازمة علي القطاع الخاص مع عقد لقاءات دورية لعرض المستجدات ومتابعة انتظام الإجراءات التنفيذية للمشروعات المتفق عليها.

جاء الإجتماع بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس أحمد زكي، نائب رئيس الشركة والدكتور سامح عبد الجواد، استشاري المشروع، والدكتور محمد طارق، استشاري بوزارة المالية، والدكتور أحمد عبد الجواد، نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.

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