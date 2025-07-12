محافظ الجيزة يتفقد جهود حملات النظافة ورفع الإشغالات بشارع فيصل وكعابيش

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة أعمال النظافة بالوردية المسائية بشارع الملك فيصل، للوقوف على مدى انتظام العمل وفعالية حملات النظافة .

ووجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوفير عدد كافٍ من العمالة لرفع كفاءة النظافة في بعض القطاعات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات لمنع السير العكسي في الشوارع الرئيسية والجانبية وضبط مخالفات مركبات "التوك توك" وإلزام سائقيها بالمسارات المحددة ومعاقبة المخالفين.

وتضمنت جولة المحافظ المرور على عدد من النقاط الساخنة التي تشهد جهودا دورية لتحسين كفاءة النظافة بها ومنها شارع كعابيش

حيث تابع المحافظ جهود هيئة النظافة و حي الهرم في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخالفات، مشددًا على استمرار الحملات للسيطرة على التراكمات خاصة بالشوارع الجانبية وأنفاق الطريق الدائري، ومنع إلقاء المخلفات والرتش، والتصدي لظاهرة النباشين والفرز بالطرق العامة مع نقل نواتج الحملات أولًا بأول إلى محطات المناولة.

وأكد المحافظ أن محافظة الجيزة تبذل جهودًا يومية مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق بيئة حضارية وآمنة، مشيرًا إلى أن متابعة الخدمات تتم ميدانيًا وبشكل مفاجئ لضمان الانضباط ورفع كفاءة الأداء في جميع الأحياء والمراكز والمدن.