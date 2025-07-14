توك شو| المتر في العلمين الجديدة يصل لـ180 ألف جنيه.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء.. الوزراء: لدينا خطط طوارئ لتأمين الاحتياجات.. والخارجية: مياه النيل قضية وجودية

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:





مساعد وزير الداخلية الأسبق : ترخيص سائقي التوك توك وغيره من وسائل النقل غير المقننة ضرورة



قال اللواء مدحت قريطم، إن ترخيص مركبات الـ"توك توك" أصبح أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أنه سبق أن طالب مرارًا بضرورة ترخيص سائقي التوك توك وغيره من وسائل النقل غير المقننة، حتى يكون السائق معروفًا لدى الدولة، وفي حال ارتكابه أي مخالفة أو جريمة يمكن تتبعه ومحاسبته.



متحدث الحكومة: خطة شاملة لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة، مشيرًا إلى وجود خطة صيانة ممتدة للمحطات، خاصة خلال فصل الصيف، لضمان استمرار التشغيل وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع.



بنسبة 65 %.. أحمد موسى: أصحاب السناتر خسروا بسبب نظام البكالوريا..فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى أن نظام البكالوريا اختياري لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 87% من الطلاب يتلقون تعليما حكوميا، معلقا: لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان أولاد الأكابر وأزمات الغش ونظام الفرصة الواحدة الذي يدرس الطالب فيه نحو 33 مادة.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو



أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص فى شئون التعليم ، أن الطالب المنتقل إلى الصف الثاني الثانوي سيمتحن ويدرس طبقا لنظام الثانوية العامة الحالي، أما شهادة البكالوريا المصرية سوف تكون متاحة في اختيارات الطلاب الذين يلتحوق بالصف الأول الثانوي حاليا.



رفعت فياض: نظام البكالوريا يمثل نقلة نوعية تهدف لإعادة بناء منظومة التعليم



أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص فى شئون التعليم ، أن نظام البكالوريا الجديد في مصر يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إعادة بناء منظومة التعليم بشكل يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة، موضحًا أنه سيكون متاحًا للطلاب الاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة المعتاد.



ارحمني بقى.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء: بقوم بدور الأب لوحدي وقاعدة في إيجار

أعربت داليا بدر، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، عن حزنها الشديد بسبب ما تتعرض له هي وابنتاها بعد تداول تصريحات اللاعب الأخيرة، مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية تربية بناتها منذ سنوات، رغم أنه كان من المفترض أن يكون والدهن سندًا لهن



أحمد موسى : لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان ولاد الأكابر وأزمات الغش ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نظام البكالوريا اختياري على طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 87% من الطلاب يتلقون تعليما حكوميا، معلقا: لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان ولاد الأكابر وأزمات الغش ونظام الفرصة الواحدة الذي يدرس الطالب فيه نحو 33 مادة.



متحدث الوزراء: منظومة إمدادات الغاز الطبيعي مستقرة.. ولدينا خطط طوارئ لتأمين الاحتياجات

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الشعب المصري بشأن استقرار منظومة إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد على مصادر متنوعة لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية.



الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر ولا نقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر ولا تقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها، مشددًا على أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، مع وجود تنسيق كامل من خلال لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتتابع بشكل دقيق تطورات الموقف.

طليقة إبراهيم سعيد: عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري و5 سنين مش بيدفع أي مصاريف

ردت داليا بدر، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، على الاتهامات التي وجهها لها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما قاله لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لا يعرف شيئًا عن بناته منذ 18 عامًا، ولم يتحمل مصاريفهم منذ خمس سنوات.

بقت مدينة عالمية.. أحمد موسى: المتر في العلمين الجديدة وصل لـ 180 ألف جنيه



علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إلى منطقة العلمين الجديدة، وتفقده أبراج الدوان تاون، قائلا إن مصر، وتحديدا منطقة العلمين، تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.