أحمد موسى : لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان ولاد الأكابر وأزمات الغش ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نظام البكالوريا اختياري على طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 87% من الطلاب يتلقون تعليما حكوميا، معلقا: لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان ولاد الأكابر وأزمات الغش ونظام الفرصة الواحدة الذي يدرس الطالب فيه نحو 33 مادة.

واستكمل أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أصحاب السناتر خسرت بسبب نظام البكالوريا بنسبة وصلت 65% هذا العام، والبكالوريا ستكون شهادة من أفضل الشهادات في الشرق الأوسط وأوروبا؛ لأنه يقدم أفضل نظام تعليمي في العالم.

وعلق أحمد موسى: نظام الثانوية كان يحتوي على 3 مسارات، بينما يحتوي البكالوريا على 4، وتكون فرص الطالب في البكالويا 5 فرص خلال عامين، مقابل فرصة واحدة في الثانوية مع الدور الثاني.

واختتم قائلا: مجلس النواب أشاد بشرح الوزير محمد عبد اللطيف وزير التعليم حول نظام البكالوريا، وكيف سيخدم نحو 2.5 مليون طالب بالثانوية.