فياض: نقل الطلاب والمعلمين لمسافات بعيدة يهدف لضمان حيادية المراقبة بالامتحانات

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن بعض محافظات الجمهورية تتبع نظامًا خاصًا في توزيع الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، وذلك من خلال إرسال الطالب إلى مدرسة ليست مدرسته الأصلية، بهدف منع وجود أي مراقب تربطه علاقة قُربى أو معرفة مسبقة بالطالب.

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إجراءات للحد من المجاملات في اللجان

وأوضح فياض، خلال برنامج صباح البلد، أن هذا النظام يُطبّق لتفادي أي محاولات للمجاملة أو الإخلال بنزاهة الامتحانات، مشيرًا إلى أن المسافات التي يقطعها الطلاب والمدرسون أحيانًا تكون كبيرة بين محل الإقامة وموقع اللجنة أو المدرسة.

توفير سكن لبعض المعلمين والمراقبين

وأشار إلى أن بعض المدارس توفر سكنًا للمعلمين والمشرفين القادمين من مناطق بعيدة، وذلك للتسهيل عليهم خلال فترة الامتحانات، خاصة في القرى والمناطق النائية.

المراقب دائمًا بعيد عن منطقته السكنية

وأكد رفعت فياض، أن سياسة توزيع المراقبين تضمن دومًا أن يكون مكان المراقبة بعيدًا عن مقر إقامة المعلم أو المراقب، وذلك حفاظًا على مبدأ الشفافية ومنع أي تضارب في المصالح.