ارحمني بقى.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء: بقوم بدور الأب لوحدي وقاعدة في إيجار

أعربت داليا بدر، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، عن حزنها الشديد بسبب ما تتعرض له هي وابنتاها بعد تداول تصريحات اللاعب الأخيرة، مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية تربية بناتها منذ سنوات، رغم أنه كان من المفترض أن يكون والدهن سندًا لهن.

وقالت داليا بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "بناتي المفروض يكونوا في رعاية باباهم، لكن أنا اللي بقوم بالدور ده لوحدي دلوقتي، أنا بدفع ضريبة إني اتجوزت راجل مشهور، بس بقوله: ارحمني، أنا مش قادرة أكمل".

وأضافت: "أنا قاعدة في شقة إيجار في التجمع، مش في فيلا زي ما بيقول، وبناتي اتفضحوا بسبب الفيديو الأخير ليه، وعندهم حزن رهيب، محدش كان يتخيل إن أبوهم يتحبس".

وأكدت داليا أنها لم تكن ترغب في الحديث طوال 18 سنة، لكنها اضطرت للرد بعد أن أصبحت في موقف يُظهرها أمام الجميع وكأنها السبب في حبس والد بناتها، قائلة وهي تبكي: "أنا زعلانة جدًا، لأن الناس شايفاني إني حجزت أبو بناتي، وأنا بقالي 18 سنة ساكتة، ومسؤولة عن تربية بنتين محتاجين راجل يقف جنبهم، وأنا لا عندي أب ولا أخ يوقفوا جنبي، وكانت أمي الله يرحمها هي اللي كانت سندي".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بدافع عن حقوق بناتي، ومش برُد عليه إلا بالقانون، ورافعه عليه قضيتين فقط، إنما هو عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري، وبيقول كلام لا أساس له من الصحة".



