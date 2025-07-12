مياه البحر الأحمر : 52 مليون جنيه لدعم الخدمات الفنية بسيارات ومعدات إضافية

أعلن المهندس احمد شعبان رئيس شركة مياه البحر الأحمر انه قد تم تدعيم الإدارة العامه للخدمات الفنية بالشركة بسيارات ومعدات اضافية بقيمة ٥٢ مليون جنيه.

حيث تم توريد سيارتين مياه بخزانات ستانلس سعه ١٥ م ٣ لكل سيارة بأحدث المواصفات بتكلفة ١٨ مليون جنيه

لتحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي البحر الأحمر.

وأضاف رئيس شركة المياه أن توفير هذه السيارات ضمن خطة الشركة للطوارئ لتوفير المياه للمواطنين في حالات انقطاع المياه عن بعض المناطق وتدعيم المنطقة الجنوبية بحلايب وشلاتين

وكذلك توريد عدد ٣ نافوري بتكلفة ٣٤ مليون جنيه للتعامل الفوري مع بلاغات الصرف الصحي الواردة للشركة والاعطال المفاجئة وفي حالات الازمات والطوارئ، حيث تم دخول عدة مناطق لخدمة الصرف الصحي ومنها تقسيم مجاويش وتقسيم الانتر كونتيننتال والهضبة الشمالية

وفي ذات السياق تفقد رئيس مجلس الإدارة الحملة الميكانيكية بالشركة وشدد على الالتزام بالصيانة الدورية لسيارات و معدات الشركة مع الالتزام باجراءات السلامه والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل

ومن جهة اخري يتواجد فريق إدارة المياه من مهندسين وفنيين بأماكن الضخ للتأكد من وصول المياه لجميع المواطنين بكافة المناطق ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة لتأمين وصول المياه للمواطنين

كما تم توجيه إدارة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع البلاغات الواردة للشركة وصيانة الأعطال مع الالتزام بخطة التطهير الدوري لشبكات الصرف الصحي