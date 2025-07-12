صفقة تبادلية كبرى بين النصر السعودي وميلان الإيطالي

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن الأيام المقبلة قد تشهد صفقة تبادلية محتملة بين نادي النصر السعودي ونادي ميلان الإيطالي.

وأكد تقرير صحفي، نشره الإيطالي رودي جاليتي عبر منصة "إكس"، فإن إدارة النصر وضعت النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش ضمن أبرز أهدافها لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار جاليتي، إلى أن إدارة النادي العالمي بدأت بالفعل دراسة الصفقة للدخول في مفاوضات مع ميلان من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأوضح أن النصر يدرس إمكانية إتمام الصفقة بشكل تبادلي ، تتضمن انتقال المدافع الإسباني إيمريك لابورت إلى صفوف ميلان.