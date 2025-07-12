مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد وسام أبو علي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، منشورا أثار حالة من الجدل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، حول لاعب الأهلي وسام أبو علي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "مفاجأة كبيرة اثناء وجود الكابتن محمد رمضان في النادي الأهلي قام بتمديد عقد وسام ابو علي موسمين إضافيين".

ورفضت إدارة الأهلى الضغوط التى يمارسها الفلسطينى وسام أبوعلى مهاجم الفريق، للموافقة على رحيله، وقبول أحد عروضه التى تلقاها النادى مؤخرا.

وأكدت الإدارة، أنها تمسكت بشروطها فى بيع اللاعب، وعلى رأسها الحصول على مبلغ عشرة ملايين دولار، بخلاف 1٫5 مليون دولار امتيازات أخرى، ترتبط بعدد مشاركاته، والأهداف التى سيسجلها، والبطولات التى سيحصل عليها، وكذلك 20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.

فيما يرى نادى الريان القطرى، الساعى لضم «أبوعلى»، أن المطالب المالية للأهلى مبالغ فيها للغاية، وأوقف عرضه عند 8٫5 مليون دولار، بخلاف بعض الامتيازات الاخرى.