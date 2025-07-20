طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر، خلال الفترة الحالية، بالبحث عن خطوات دفع فاتورة المياه إلكترونيًا عبر الموبايل 2025، وذلك في ظل تسارع التحول الرقمي الذي تقوده الدولة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت وتقليل التكدس أمام مراكز خدمة العملاء.

في هذا التقرير، نستعرض لك أبرز الطرق الإلكترونية المعتمدة لدفع فاتورة المياه عبر الهاتف المحمول، مع شرح مفصل للخطوات في كل وسيلة دفع، لضمان تجربة سهلة وآمنة.

أولًا: الدفع من خلال تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيقات رسمية للهواتف الذكية تتيح للمستخدمين سداد فواتير المياه بكل سهولة، بالإضافة إلى تقديم قراءات العداد، وتقديم الشكاوى.

خطوات الدفع عبر التطبيق الرسمي:

تحميل تطبيق "قراءتي" أو "125" من متجر Google Play أو App Store

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الرقم القومي

اختيار الشركة التابعة (مثل مياه القاهرة، مياه الجيزة، مياه الإسكندرية)

إدخال رقم الحساب أو الكود الخاص بالفاتورة

عرض قيمة الفاتورة المطلوب سدادها

اختيار وسيلة الدفع (بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية)

تأكيد العملية واستلام إشعار بالسداد

ثانيًا: دفع فاتورة المياه من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات

تتيح شركات المحمول الأربع (فودافون – أورنج – اتصالات – وي) إمكانية دفع فاتورة المياه عبر المحافظ الإلكترونية الخاصة بها، وهي خدمة متاحة على مدار 24 ساعة.

خطوات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية:

فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية على الهاتف

اختيار "دفع فواتير" ثم "مرافق عامة"

تحديد "مياه الشرب"

إدخال رقم الحساب أو الكود الخاص بالفاتورة

مراجعة البيانات وقيمة الفاتورة

إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة لتأكيد السداد

ثالثًا: الدفع عبر خدمات فوري وأمان ومصاري

تعتبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"أمان" و"مصاري" من أكثر الطرق شيوعًا لسداد الفواتير، سواء من خلال التطبيقات أو من خلال زيارة أقرب منفذ معتمد.

خطوات الدفع من خلال فوري:

الدخول على تطبيق "myFawry" أو التوجه لأقرب منفذ فوري

اختيار "مياه الشرب" ثم تحديد الشركة التابعة للمستخدم

إدخال رقم العداد أو الحساب

الاطلاع على تفاصيل الفاتورة

الدفع باستخدام البطاقة البنكية، رصيد المحفظة، أو كاش

استلام إيصال أو رسالة نصية تؤكد نجاح العملية

رابعًا: الدفع عبر الموقع الرسمي لشركة المياه

تقدم بعض شركات المياه المحلية إمكانية سداد فاتورة المياه إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، خاصة في المحافظات الكبرى.

خطوات الدفع من خلال الموقع:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه التابعة للمحافظة

اختيار خدمة "سداد الفاتورة"

إدخال رقم الحساب أو رقم العداد

عرض الفاتورة ومراجعتها

اختيار وسيلة الدفع (فيزا أو ماستر كارد)

إدخال بيانات البطاقة البنكية وإتمام عملية السداد

طباعة إيصال أو حفظ نسخة إلكترونية من الإيصال

مميزات الدفع الإلكتروني لفاتورة المياه 2025

متاح على مدار الساعة دون الحاجة للانتظار في الطوابير

يُقلل من فرص التأخير والغرامات نتيجة نسيان السداد

آمن وسريع وسهل الاستخدام

يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي

يمكن تتبعه واسترجاع البيانات في أي وقت

تنبيهات هامة قبل سداد فاتورة المياه 2025