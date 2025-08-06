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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دفع فاتورة المياه 2025.. خطوات سهلة وسريعة عبر فوري وأمان ومصاري

دفع فاتورة المياه
دفع فاتورة المياه
عبد العزيز جمال

أصبحت عملية دفع فاتورة المياه 2025 في مصر أكثر سهولة وسرعة بفضل التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، والتي تشمل شبكات "فوري"، و"أمان"، و"مصاري"، في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتقليل التزاحم على مكاتب الشركات، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

أتاحت هذه الشبكات إمكانية دفع فاتورة المياه في أي وقت ومن أي مكان، سواء عبر ماكينات الخدمة المنتشرة في المحال التجارية أو من خلال التطبيقات الذكية على الهاتف المحمول.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر فوري

تقدم شبكة "فوري" خدمة دفع فواتير المياه لكافة شركات المياه بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن الاستفادة من الخدمة بإحدى الطريقتين:

دفع فاتورة المياه 2025 عبر منافذ فوري

  • التوجه إلى أقرب محل تجاري أو صيدلية تحمل شعار "فوري".
  • طلب خدمة "دفع فاتورة مياه".
  • تحديد شركة المياه التابع لها المستخدم (مثل مياه القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية...).
  • تقديم رقم الاشتراك أو العداد الخاص بالمستهلك.
  • التأكد من قيمة الفاتورة المستحقة.
  • سداد المبلغ نقدًا.
  • استلام إيصال السداد فورًا.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر تطبيق myFawry

  1. تحميل التطبيق على الهاتف وتسجيل الدخول.
  2. اختيار "مرافق عامة" ثم "المياه".
  3. تحديد شركة المياه التابع لها المستخدم.
  4. إدخال رقم الاشتراك.
  5. مراجعة الفاتورة وسدادها إلكترونيًا باستخدام بطاقة ميزة أو بطاقة فيزا أو ماستركارد.

أمان

تُعد شبكة "أمان" أحد أبرز مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، وتوفر خيارات متنوعة لدفع فاتورة المياه 2025 عبر منافذها أو من خلال تطبيق “Aman”.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر منافذ أمان

  1. زيارة أقرب فرع أو منفذ يحمل شعار "أمان".
  2. إبلاغ الموظف برغبتك في سداد فاتورة المياه.
  3. تقديم رقم الاشتراك أو رقم العداد.
  4. التأكد من تفاصيل الفاتورة.
  5. سداد المبلغ واستلام الإيصال الذي يؤكد نجاح العملية.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر تطبيق أمان 

  • تحميل تطبيق "Aman" على الهاتف.
  • إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
  • اختيار خدمات المرافق، ثم "المياه".
  • إدخال البيانات وسداد الفاتورة إلكترونيًا.

دفع فاتورة المياه 2025 مصاري

شبكة "مصاري" لا تقل كفاءة عن فوري وأمان، إذ تتيح للمستخدمين سداد فاتورة المياه 2025 من خلال الخطوات التالية:

  • التوجه لأقرب محل أو كشك لديه ماكينة "مصاري".
  • طلب خدمة "دفع فاتورة مياه".
  • تحديد شركة المياه وتقديم رقم الاشتراك.
  • التأكد من صحة البيانات.
  • دفع الفاتورة نقدًا.
  • استلام إيصال السداد فورًا.

نصائح مهمة قبل دفع فاتورة المياه 2025

الاحتفاظ بالإيصال: تأكد من الحصول على إيصال السداد والاحتفاظ به، تحسبًا لأي استفسار أو مشكلة.

مراجعة البيانات: تحقق من اسم المشترك، العنوان، ورقم العداد أو الاشتراك قبل الدفع.

تجنب الغرامات: من الأفضل دفع الفاتورة خلال الأسبوع الأول من كل شهر لتجنب الغرامات أو انقطاع الخدمة.

استخدام التطبيقات الذكية: إذا كنت تفضل الراحة والخصوصية، استخدم التطبيقات الرسمية مثل "myFawry" أو "Aman" لتسديد الفواتير من منزلك.

التأكد من صلاحية البطاقة البنكية: عند استخدام الفيزا أو بطاقة ميزة، تأكد من أنها فعالة ولديك رصيد كافٍ قبل الدفع.

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