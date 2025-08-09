النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد

أصدر رئيس النيجر عبد الرحمن تياني أمرا بتأميم شركة مناجم ليبتاكو (إس أم ال)، وهي شركة تابعة لشركة "سيمافو" الكندية، والتي تقوم بتشغيل منجم ذهب في جبل ساميرا المعروف باسم (ساميرا هيل) في غربي النيجر.



أورد ذلك راديو "فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أن شركة "سوبامين" الحكومية النيجرية كانت قد باعت في عام 2019 نسبة 80% من أسهمها لمجموعة "ماكينيل"، وهي المجموعة التي تتهمها السلطات النيجرية بارتكاب مخالفات جسيمة وبوجود ديون ضريبية مستحقة عليها في النيجر.



كما أعلنت نيامي تعليق تصدير بعض المواد المعدنية، من بينها الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والنيازك، مع إمكانية منح إعفاءات بناء على طلب يتم النظر فيه على أساس كل حالة على حدة.

يذكر أن شركة "إس أم ال" تمتلك رخصتي استغلال لمنجمي ذهب هما (ساميرا ليبيري) و(بولوندجونجا).