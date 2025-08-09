عيار 21 بكام ؟ تغير مفاجئ في سعر الذهب

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه اقتصاديه عن سعر الذهب اليوم في مصر حيث شهد تراجعًا طفيفًا في قيمته خلال تعاملات مساء السبت 9 أغسطس 2025، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة الذهب.

هذا الانخفاض يأتي بعد موجة من الاستقرار النسبي في الأسواق، وسط ترقب المستثمرين وحائزي المعدن الأصفر لحركة الأسعار القادمة، سواء في السوق المحلية أو العالمية.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21، الأكثر رواجًا بين المستهلكين، 4615 جنيه للبيع و4595 جنيه للشراء، هذه الأسعار لا تشمل المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

استقر سعر الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم السبت عند 5274.25 جنيه للبيع و5251.5 جنيه للشراء، ليواصل تداوله كأعلى الأعيرة سعرًا في سوق الصاغة ، نظرًا لنقائه الذي يصل إلى 99.9%.