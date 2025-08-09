أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعربية والعالمية يوم السبت 9 أغسطس 2025

أسعار آوقية الذهب محليا وعربيا و عالميا

-أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 163516 جنيها

-أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2866 ريالا.

-أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 12729درهما.

-أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1037.350 دينار.

-سجلت سعر الأوقية 3398.35 دولار سعر البورصة العالمية

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today ،ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5257 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3943 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3067 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 2629 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.800 جنيه

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 163516 جنيها

أسعار الذهب بدون مصنعية اليوم السبت في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 409.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 358.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 307 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 238.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت نحو 204.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 12736ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2866 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 409.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 363.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 311.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 241 درهما إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 206.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 12729درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2908 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت بدون مصنعية

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 33.350 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 29.171دينار .

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 25.025 دينار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1037.350 دينار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 233.450 دينار.

اسعار الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3398.35 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية أمس الجمعة.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تعتبر أسعار الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.