الخارجية اللبنانية: قراراتنا سيادية ونرفض أي تدخل خارجي أو ادعاء بالوصاية
وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب
أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري
الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟
الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية
أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
اقتصاد

أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعربية والعالمية يوم السبت 9 أغسطس 2025

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
علياء فوزى

أسعار آوقية الذهب محليا وعربيا و عالميا

-أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 163516 جنيها

-أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2866 ريالا.

-أسعار الذهب في الإمارات اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 12729درهما.

-أسعار الذهب في الكويت اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 1037.350 دينار.

-سجلت سعر الأوقية 3398.35 دولار سعر البورصة العالمية 

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today ،ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5257 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3943 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  3067 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 2629 جنيهًا للشراء. 
 سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.800 جنيه

أسعار الذهب في مصر  
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 163516 جنيها 

أسعار الذهب بدون مصنعية اليوم السبت في السعودية:
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 409.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية  للجرام عيار 21 نحو سجلت 358.25  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو  307  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية  للجرام عيار 14 سجلت  نحو  238.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت نحو 204.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية  لـ الأوقية بلغت نحو 12736ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2866 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24  بلغت نحو 409.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 363.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 18 بلغت  نحو  311.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار  14 سجلت نحو  241 درهما إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم  للجرام عيار 12 وصلت نحو 206.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 12729درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2908 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت بدون مصنعية

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 24  بلغت نحو 33.350 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت  اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 29.171دينار .

أسعار الذهب في الكويت اليوم  للجرام عيار 18 بلغت  نحو  25.025 دينار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 1037.350 دينار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 233.450  دينار.

اسعار الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3398.35 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية أمس الجمعة.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تعتبر أسعار الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

حادث تصادم

تفاصيل إصابة 9 أشخاص في تصادم أمام جامعة القاهرة

اسعاف

النيابة تحقق مع المتهم بتشويه وجه طليقته بـ مية نار في الوراق

التحرش

تفاصيل اتهام سائق "توك توك" بالتحرش بطالبة في العمرانية

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد