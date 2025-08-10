قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يهدر.. كريستال بالاس يتوّج بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية والجونة
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر لليوم الثالث على التوالى علي مستوي الأعيرة الذهبية مع ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-8-2025.

سعر الذهب اليوم

وفقا لتداولات جرام الذهب اليوم والتي سجلته ثباتا منذ الجمعة الماضية بعد ارتفاع قيمته 40 جنيه قبل أيام.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وفقا لآخر تداولات سجلها الذهب مساء اليوم والتي بلغت 3595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة حوالي 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 3595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأدني فئة نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

سعر عيار 14اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3063 جنيه للبيع و3080 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3397 دولار للبيع و 3398 دولار للشراء

مصر تبدأ مرحلة صناعة الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن مصر بدأت مؤخرًا مرحلة جديدة في صناعة الذهب، تتمثل في استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة، وتنقيته محليًا وتحويله إلى ذهب صافي، ثم إعادة تصديره للأسواق العالمية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة لم تكن تتم داخل البلاد منذ سنوات قليلة.

وأشار واصف حسب التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة ، إلى أن هذه الخطوة تعزز من قيمة الصناعة الوطنية، وتفتح آفاقًا أوسع لمضاعفة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها واردات الذهب الخام غير النقدي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

 ولفت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب غير نقدي ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 199.1%، لتصل إلى نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 47.29 مليون دولار، مؤكدا أن العمل على إعادة التصدير أحد أهم محركات عمليات التصدير وتحقيق القيمة المضافة المحلية.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي واصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة والأخبار الأخيرة حول فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الذهب. 

وذكر واصف، أن أونصة الذهب سجلت ارتفاعًا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التداولات عند 3364 دولارًا، وبلغت أعلى مستوى عند 3409 دولارات، قبل أن تغلق التعاملات عند 3397 دولارًا، مشيرًا إلى أن تجاوز مستوى 3400 دولار لم يدم حتى الإغلاق، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد للاستقرار فوقه.

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

وفي السوق المصري، أشار واصف إلى أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.44%، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق الأسبوع عند 4615 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ عند 4595 جنيهًا، مسجلًا أعلى سعر عند 4620 جنيهًا وأقل سعر عند 4563 جنيهًا للجرام.

